Кейн на протяжении уже 6 сезонов показывает сумасшедшую результативность

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн за последние 6 сезонов на клубном уровне оформил 286 результативных действий в 284 матчах.

Как видим, в среднем за игру англичанин совершал чуть больше 1 голевого действия за матч!

В составе Баварии Кейн совершил 162 результативных действия в 136 матчах, в составе Тоттенхэм Хотспур – 124 в 148 поединках.

57 результативных действий в текущем сезоне стали лучшим показателем англичанина в составе мюнхенцев, что является превращением результата сезона 2023/24 (56).

Также нужно заметить, что до окончания сезона еще больше двух месяцев!

Количество результативных действий Гарри Кейна на клубном уровне в последних 6 сезонах