Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн на протяжении уже 6 сезонов показывает сумасшедшую результативность
Другие новости
26 марта 2026, 19:43 | Обновлено 26 марта 2026, 19:44
287
0

Кейн на протяжении уже 6 сезонов показывает сумасшедшую результативность

В среднем за игру англичанин имеет более одного результативного действия за данный период

26 марта 2026, 19:43 | Обновлено 26 марта 2026, 19:44
287
0
Кейн на протяжении уже 6 сезонов показывает сумасшедшую результативность
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн за последние 6 сезонов на клубном уровне оформил 286 результативных действий в 284 матчах.

Как видим, в среднем за игру англичанин совершал чуть больше 1 голевого действия за матч!

В составе Баварии Кейн совершил 162 результативных действия в 136 матчах, в составе Тоттенхэм Хотспур – 124 в 148 поединках.

57 результативных действий в текущем сезоне стали лучшим показателем англичанина в составе мюнхенцев, что является превращением результата сезона 2023/24 (56).

Также нужно заметить, что до окончания сезона еще больше двух месяцев!

Количество результативных действий Гарри Кейна на клубном уровне в последних 6 сезонах

  • 57 – 2025/26 (Бавария)
  • 49 – 2024/25 (Бавария)
  • 56 – 2023/24 (Бавария)
  • 37 – 2022/23 (Тоттенхэм Хотспур)
  • 37 – 2021/22 (Тоттенхэм Хотспур)
  • 50 – 2020/21 (Тоттенхэм Хотспур)
статистика Гарри Кейн Английская Премьер-лига Бундеслига Бавария Тоттенхэм
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем