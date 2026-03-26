Кейн на протяжении уже 6 сезонов показывает сумасшедшую результативность

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн за последние 6 сезонов на клубном уровне оформил 286 результативных действий в 284 матчах.
В составе Баварии Кейн совершил 162 результативных действия в 136 матчах, в составе Тоттенхэм Хотспур – 124 в 148 поединках.
57 результативных действий в текущем сезоне стали лучшим показателем англичанина в составе мюнхенцев, что является превращением результата сезона 2023/24 (56).
Также нужно заметить, что до окончания сезона еще больше двух месяцев!
Количество результативных действий Гарри Кейна на клубном уровне в последних 6 сезонах
- 57 – 2025/26 (Бавария)
- 49 – 2024/25 (Бавария)
- 56 – 2023/24 (Бавария)
- 37 – 2022/23 (Тоттенхэм Хотспур)
- 37 – 2021/22 (Тоттенхэм Хотспур)
- 50 – 2020/21 (Тоттенхэм Хотспур)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса
Несмотря на объективные трудности, мы верим в победу нашей сборной