Арда Туран перевел пять талантливых игроков U-19 в первую команду Шахтера

Донецкий «Шахтер» продолжает тренировочный процесс во время международной паузы на матчи сборных и готовится к возобновлению чемпионата – об этом сообщила пресс-служба «горняков».

Чтобы компенсировать потерю тех футболистов, которые отправились в свои национальные команды, главный тренер Арда Туран решил предоставить шанс нескольким игрокам из U-19:

17-летний вратарь Владислав Чимпоеш: один матч, без пропущенных голов (на уровне U-19);

18-летний центрбек Антон Гарабажий: 12 матчей, один гол

19-летний опорник Денис Сметана: 18 матчей, восемь голов, три ассиста

18-летний форвард Мохамаду Канте: 19 матчей, 21 гол, восемь ассистов

20-летний хавбек Виктор Цуканов: 17 матчей, шесть голов, девять ассистов + одна игра за первую команду «Шахтера»

«Шахтер» набрал 47 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, уступая черкасскому ЛНЗ только по дополнительным показателям, однако «горняки» имеют одну игру в запасе.

В ближайшем официальном матче, который состоится 4 апреля, донецкий клуб на домашней арене сыграет против львовского «Руха». Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.