  Арда Туран перевел пять талантливых игроков U-19 в первую команду Шахтера
27 марта 2026, 10:10 | Обновлено 27 марта 2026, 10:29
Арда Туран перевел пять талантливых игроков U-19 в первую команду Шахтера

Чимпоеш, Гарабажий, Цуканов, Сметана, Канте получили шанс проявить себя во время международной паузы

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» продолжает тренировочный процесс во время международной паузы на матчи сборных и готовится к возобновлению чемпионата – об этом сообщила пресс-служба «горняков».

Чтобы компенсировать потерю тех футболистов, которые отправились в свои национальные команды, главный тренер Арда Туран решил предоставить шанс нескольким игрокам из U-19:

  • 17-летний вратарь Владислав Чимпоеш: один матч, без пропущенных голов (на уровне U-19);
  • 18-летний центрбек Антон Гарабажий: 12 матчей, один гол
  • 19-летний опорник Денис Сметана: 18 матчей, восемь голов, три ассиста
  • 18-летний форвард Мохамаду Канте: 19 матчей, 21 гол, восемь ассистов
  • 20-летний хавбек Виктор Цуканов: 17 матчей, шесть голов, девять ассистов + одна игра за первую команду «Шахтера»

«Шахтер» набрал 47 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, уступая черкасскому ЛНЗ только по дополнительным показателям, однако «горняки» имеют одну игру в запасе.

В ближайшем официальном матче, который состоится 4 апреля, донецкий клуб на домашней арене сыграет против львовского «Руха». Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Денис Сметана Мохамаду Канте Виктор Цуканов Арда Туран
Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
