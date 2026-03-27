Арда Туран перевел пять талантливых игроков U-19 в первую команду Шахтера
Чимпоеш, Гарабажий, Цуканов, Сметана, Канте получили шанс проявить себя во время международной паузы
Донецкий «Шахтер» продолжает тренировочный процесс во время международной паузы на матчи сборных и готовится к возобновлению чемпионата – об этом сообщила пресс-служба «горняков».
Чтобы компенсировать потерю тех футболистов, которые отправились в свои национальные команды, главный тренер Арда Туран решил предоставить шанс нескольким игрокам из U-19:
- 17-летний вратарь Владислав Чимпоеш: один матч, без пропущенных голов (на уровне U-19);
- 18-летний центрбек Антон Гарабажий: 12 матчей, один гол
- 19-летний опорник Денис Сметана: 18 матчей, восемь голов, три ассиста
- 18-летний форвард Мохамаду Канте: 19 матчей, 21 гол, восемь ассистов
- 20-летний хавбек Виктор Цуканов: 17 матчей, шесть голов, девять ассистов + одна игра за первую команду «Шахтера»
«Шахтер» набрал 47 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, уступая черкасскому ЛНЗ только по дополнительным показателям, однако «горняки» имеют одну игру в запасе.
В ближайшем официальном матче, который состоится 4 апреля, донецкий клуб на домашней арене сыграет против львовского «Руха». Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.
🧡 Гравці «Шахтаря» U19 працюють разом з першою командою під час міжнародної паузи 🙌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 26, 2026
⚒️ Владислав Чимпоєш
⚒️ Антон Гарабажій
⚒️ Віктор Цуканов
⚒️ Денис Сметана
⚒️ Мохамаду Канте#Shakhtar #команда pic.twitter.com/jt6uqrfsKR
