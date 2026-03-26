  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Такое слово не очень – фаворит»
26 марта 2026, 21:34 |
88
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Такое слово не очень – фаворит»

Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями от матча со Швецией

26 марта 2026, 21:34 |
88
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Такое слово не очень – фаворит»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции.

– Каковы ваши общие ожидания от матча и кого вы считаете фаворитом?

– Не очень-то подходит такое слово – «фаворит». Две равные команды, и давать какие-то преимущества Украине – которые, конечно, есть – не хочется, чтобы не сглазить. Я считаю, что у Украины сейчас хороший состав, хороший подбор исполнителей и многие ключевые футболисты находятся в хорошем игровом тонусе. Поэтому у Реброва есть выбор. А ожидания – конечно, это первый матч, полуфинал. Поэтому надеемся и верим в победу.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 9
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

