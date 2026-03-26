Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Такое слово не очень – фаворит»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции.

– Каковы ваши общие ожидания от матча и кого вы считаете фаворитом?

– Не очень-то подходит такое слово – «фаворит». Две равные команды, и давать какие-то преимущества Украине – которые, конечно, есть – не хочется, чтобы не сглазить. Я считаю, что у Украины сейчас хороший состав, хороший подбор исполнителей и многие ключевые футболисты находятся в хорошем игровом тонусе. Поэтому у Реброва есть выбор. А ожидания – конечно, это первый матч, полуфинал. Поэтому надеемся и верим в победу.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.