  4. Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил восемь легионеров и сделал заявление
27 марта 2026, 10:57
1020
3

Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил восемь легионеров и сделал заявление

Львовский «Рух» выразил благодарность после приезда в Украину футболистов из Гамбии и Гвинеи-Бисау

27 марта 2026, 10:57
1020
3 Comments
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» официально поблагодарило МИД Украины, Консульское управление МИД Молдовы и Посольство Украины в Молдове, которые способствовали приезду игроков из Африки во Львов.

Недавно ФК «Рух» столкнулся с трудностями из-за просмотра восьми футболистов с африканского континента. Речь идет о предоставлении разрешений и транзитных виз игрокам из Гамбии и Гвинеи-Бисау.

Третьим лицом, которое предоставляло консультации по оформлению документов для получения молдавских транзитных виз, были представлены пакеты документов, нуждавшихся в существенной доработке.

В то же время, при содействии Консульского управления Министерства иностранных дел Республики Молдова, руководства Министерства иностранных дел Украины и консульского подразделения Посольства Украины в Республике Молдова удалось урегулировать все спорные вопросы по выдаче документов футболистам, прибывшим на УТБ «Рух» для просмотра.

Так, восемь футболистов из Гамбии и Гвинеи-Бисау уже несколько дней находятся на базе ФК «Рух». Эти игроки активно тренируются и работают с тренерами академии «желто-черных».

Стороны пришли к компромиссу и совместно договорились о предоставлении всех необходимых разрешений и законном пересечении границы для восьми футболистов. ФК «Рух» выразил благодарность:

  • Чрезвычайному послу Украины в Республике Молдова Пауну Роговею;
  • Начальнику консульского подразделения Посольства Украины в Республике Молдова Алексею Копылу;
  • Начальнику отдела консульских услуг Консульского управления МИД Республики Молдова Святославу Глинке.

«Искренне благодарим вас за поддержку украинского спорта и международной спортивной дипломатии! И надеемся на дальнейшее сотрудничество и налаживание конструктивных рабочих связей», – сообщила пресс-служба команды.

Николай Тытюк Источник: ФК Рух Львов
Dfkbvj
Козлік почав запрошувати гравців за комплексний обід і дах над головою, по ходу притиснули контрабасиста)))
_ Moore
з антаркитиди  пінгвінів коли переглядати будете?
