Клуб Украинской Премьер-лиги пригласил восемь легионеров и сделал заявление
Львовский «Рух» выразил благодарность после приезда в Украину футболистов из Гамбии и Гвинеи-Бисау
Львовский «Рух» официально поблагодарило МИД Украины, Консульское управление МИД Молдовы и Посольство Украины в Молдове, которые способствовали приезду игроков из Африки во Львов.
Недавно ФК «Рух» столкнулся с трудностями из-за просмотра восьми футболистов с африканского континента. Речь идет о предоставлении разрешений и транзитных виз игрокам из Гамбии и Гвинеи-Бисау.
Третьим лицом, которое предоставляло консультации по оформлению документов для получения молдавских транзитных виз, были представлены пакеты документов, нуждавшихся в существенной доработке.
В то же время, при содействии Консульского управления Министерства иностранных дел Республики Молдова, руководства Министерства иностранных дел Украины и консульского подразделения Посольства Украины в Республике Молдова удалось урегулировать все спорные вопросы по выдаче документов футболистам, прибывшим на УТБ «Рух» для просмотра.
Так, восемь футболистов из Гамбии и Гвинеи-Бисау уже несколько дней находятся на базе ФК «Рух». Эти игроки активно тренируются и работают с тренерами академии «желто-черных».
Стороны пришли к компромиссу и совместно договорились о предоставлении всех необходимых разрешений и законном пересечении границы для восьми футболистов. ФК «Рух» выразил благодарность:
- Чрезвычайному послу Украины в Республике Молдова Пауну Роговею;
- Начальнику консульского подразделения Посольства Украины в Республике Молдова Алексею Копылу;
- Начальнику отдела консульских услуг Консульского управления МИД Республики Молдова Святославу Глинке.
«Искренне благодарим вас за поддержку украинского спорта и международной спортивной дипломатии! И надеемся на дальнейшее сотрудничество и налаживание конструктивных рабочих связей», – сообщила пресс-служба команды.
