Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной объяснил, почему делает ставку на победу Украины
Чемпионат мира
26 марта 2026, 13:48 | Обновлено 26 марта 2026, 13:49
2

Экс-игрок сборной объяснил, почему делает ставку на победу Украины

Наш «козырь» – более разнообразная игра

2 Comments
Сергей Дирявка

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего он ожидает от полуфинала отборочного турнира ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами, который состоится 26 марта в Валенсии.

«Конечно, меня, как бывшего защитника, больше всего интересует, кому наш тренер Сергей Ребров доверит сыграть в этой линии. Имею в виду того, кто будет отвечать за правый фланг и напарника Ильи Забарного. Нужно все хорошо взвесить, потому что шведы любят атаковать по всей ширине футбольного поля.

Нужно быть в середине команды, чтобы давать исчерпывающую оценку ее возможностям. Ведь многое будет зависеть от мотивации, готовности футболистов прыгнуть выше головы, эффективности домашних тренировок. Также важно, чтобы удача была на твоей стороне.

На сегодняшний момент сложно отдать предпочтение кому-то из соперников. Склоняюсь к тому, что забитые голы в основное время обязательно будут. Все же, на мой взгляд, украинские футболисты способны продемонстрировать более разнообразную игру. Поэтому я настроен оптимистично».

Ранее сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией.

По теме:
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В старте на шведов могут выйти сразу три игрока Полесья»
Италия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Чехия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Сергей Дирявка инсайд
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Футбол | 26 марта 2026, 10:29 6
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины
Шевченко и другие. Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины

Перед матчем со шведами вспомним всех футболистов украинской сборной с 10+ голами

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 09:07 15
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции

Матч состоится 26 марта в 21:45

Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25.03.2026, 13:56
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Футбол | 25.03.2026, 13:11
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 26.03.2026, 12:18
Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Турция – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
В команді навіть немає одного нормального правоногого вінгера, а він про якісь козири говорить.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 16
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 10
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 45
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем