Экс-игрок сборной объяснил, почему делает ставку на победу Украины

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего он ожидает от полуфинала отборочного турнира ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами, который состоится 26 марта в Валенсии.

«Конечно, меня, как бывшего защитника, больше всего интересует, кому наш тренер Сергей Ребров доверит сыграть в этой линии. Имею в виду того, кто будет отвечать за правый фланг и напарника Ильи Забарного. Нужно все хорошо взвесить, потому что шведы любят атаковать по всей ширине футбольного поля.

Нужно быть в середине команды, чтобы давать исчерпывающую оценку ее возможностям. Ведь многое будет зависеть от мотивации, готовности футболистов прыгнуть выше головы, эффективности домашних тренировок. Также важно, чтобы удача была на твоей стороне.

На сегодняшний момент сложно отдать предпочтение кому-то из соперников. Склоняюсь к тому, что забитые голы в основное время обязательно будут. Все же, на мой взгляд, украинские футболисты способны продемонстрировать более разнообразную игру. Поэтому я настроен оптимистично».

