  4. Барселона нашла вингера. Придется заплатить Реалу
26 марта 2026, 18:59 | Обновлено 26 марта 2026, 19:24
Виктор Муньос может оказаться в каталонской команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Муньос

По информации испанских СМИ, Барселона рассматривает возможность подписания вингера Осасуны Виктора Муньоса, ставшего одним из открытий сезона.

В составе середняка Ла Лиги 23-летний игрок забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

В контракте Муньоса прописана клаусула в 40 миллионов евро, но интересно, что половину в случае трансфера придется отдать Реалу, который владеет 50% прав на футболиста.

При этом Барселоне нужно поторопиться, потому что у мадридского клуба пока действует опция выкупа Муньоса назад за 10 миллионов евро.

Виктор Муньос Вильянуэва Осасуна Барселона Ла Лига Реал Мадрид трансферы
Иван Зинченко Источник: AS
