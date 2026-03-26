Барселона нашла вингера. Придется заплатить Реалу
Виктор Муньос может оказаться в каталонской команде
По информации испанских СМИ, Барселона рассматривает возможность подписания вингера Осасуны Виктора Муньоса, ставшего одним из открытий сезона.
В составе середняка Ла Лиги 23-летний игрок забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
В контракте Муньоса прописана клаусула в 40 миллионов евро, но интересно, что половину в случае трансфера придется отдать Реалу, который владеет 50% прав на футболиста.
При этом Барселоне нужно поторопиться, потому что у мадридского клуба пока действует опция выкупа Муньоса назад за 10 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
