Барселона нашла вингера. Придется заплатить Реалу

По информации испанских СМИ, Барселона рассматривает возможность подписания вингера Осасуны Виктора Муньоса, ставшего одним из открытий сезона.

В составе середняка Ла Лиги 23-летний игрок забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

В контракте Муньоса прописана клаусула в 40 миллионов евро, но интересно, что половину в случае трансфера придется отдать Реалу, который владеет 50% прав на футболиста.

При этом Барселоне нужно поторопиться, потому что у мадридского клуба пока действует опция выкупа Муньоса назад за 10 миллионов евро.