Футболист из Английской Премьер-лиги готов сыграть против сборной Украины

Полузащитник английского «Брайтона» Ясин Айяри сообщил, что несмотря на перенесенную травму, готов помочь сборной Швеции в матче против Украины.

Полуфинальный поединок квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 26 марта, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

– Я в отличной форме. У меня была травма, но до этого я показывал отличные результаты. Это серьёзная травма, плечо. Поэтому малейшее воздействие может усугубить ситуацию.

Но со мной всё в порядке. Я счастлив. Я здесь. Это случилось недавно, поэтому я просто делаю все, чтобы повреждение больше не повторилось.

– Вы сможете отыграть 120 минут (против Украины, если матч перейдет в дополнительное время)?

– Да. Это важный матч. Поэтому я могу сыграть 120, 150 или 200 минут», – сказал Аяри.

В нынешнем сезоне шведский полузащитник провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

В активе Ясина – 17 поединков и три результативных удара в футболке сборной.