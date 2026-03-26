Футболист из Английской Премьер-лиги готов сыграть против сборной Украины
Полузащитник «Брайтона» Ясин Айяри пропустил пять матчей в феврале и марте из-за повреждения
Полузащитник английского «Брайтона» Ясин Айяри сообщил, что несмотря на перенесенную травму, готов помочь сборной Швеции в матче против Украины.
Полуфинальный поединок квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 26 марта, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
– Я в отличной форме. У меня была травма, но до этого я показывал отличные результаты. Это серьёзная травма, плечо. Поэтому малейшее воздействие может усугубить ситуацию.
Но со мной всё в порядке. Я счастлив. Я здесь. Это случилось недавно, поэтому я просто делаю все, чтобы повреждение больше не повторилось.
– Вы сможете отыграть 120 минут (против Украины, если матч перейдет в дополнительное время)?
– Да. Это важный матч. Поэтому я могу сыграть 120, 150 или 200 минут», – сказал Аяри.
В нынешнем сезоне шведский полузащитник провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.
В активе Ясина – 17 поединков и три результативных удара в футболке сборной.
