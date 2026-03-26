Один матч - одна мечта: Украина против Швеции в битве за чемпионат мира

26 марта в 21:45 в испанской Валенсии стартует полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026: Украина против Швеции. Один матч – и либо финал стыков, либо конечная остановка. На кону — мундиаль в США, Мексике и Канаде и шанс, которого давно ждала сборная.

Команды встречались пять раз, и преимущество на стороне украинцев три победы, одно поражение, одна ничья. Но в этот раз речь идет не о статистике, а о едином матче, где все решается за один вечер.

Шведы подходят к игре с серьезными кадровыми потерями. Форвард «Ливерпуля» Александер Исак не восстановился после перелома ноги, хавбек «Тоттенгема» Деян Кулусевски после операции на колене тоже вне склада. Впрочем, в распоряжении Грэма Поттера есть Виктор Декереш из «Арсенала», молодой Руни Бардагжи из «Барселоны» и Энтони Эланга из «Ньюкасла» — поэтому и без лидеров Швеция остается опасным соперником.

Украина так же понесла потери — Матвиенко, Батагов и Михавко травмированы. Но сборная Реброва знает цену решающих матчей и готова сразиться за свой шанс.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч*:

победа Украины - 3.35;

победа Швеции - 2.44;

ничья - 3.32;

тотал менее 2.5 – 1.75.

* Коэффициенты были взяты с сайта ggbet.ua по состоянию на 10:30 26.03.2026 года и могут изменяться.

Букмекеры считают Швецию минимальным фаворитом, но история и мотивация на стороне Украины. Эта сборная играет не только за себя. За ней — миллионы людей, которые ждут этого праздника уже очень давно.

