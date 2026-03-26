Грицай назвал свой стартовый состав сборной Украины на матч с Швецией

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, какой бы он выпустил стартовый состав сборной Украины на матч квалификации чемпионата мира с Швецией, назвал сильные стороны игроков «сине-желтых», а также оценил футболистов скандинавской команды.

- Александр, если бы вы были тренером сборной Украины, то какой схемой вы бы решили сыграть с Швецией? У скандинавов достаточно серьезная атакующая линия.

- Да, Швеция – хорошая команда. Если бы я был тренером сборной, то в воротах сыграл бы Трубин. А в центре защиты Сваток и Забарный. На правый фланг обороны я бы все-таки поставил Тымчика, а на левый – Миколенко. То есть оборона такая: Тымчик, Сваток, Забарный, Миколенко. Почему я бы выпустил Сватка в старте? Я с ним и общаюсь, и я его довольно-таки давно знаю. И в матчах за сборную Сваток всегда выходил на поле и держал свой уровень. В обороне проблем мало было. Поэтому на этот матч я все-таки поставил бы Сватка.

- Опыт игры в MLS это сильная сторона Сватка?

- Да-да. Я с ним общаюсь довольно часто. И он говорит, что все-таки в MLS больше открытая игра. Там оставляют защитников один в один играть. Поэтому Сваток, конечно, постоянно в тонусе. Ему надо играть один в один, подстраховывать. Зная лидерские качества Сватка, все-таки предпочтение отдал бы ему.

- И, кстати, Сваток в MLS играет против таких звезд, как Месси, Суарес и так далее!

- MLS – это тоже конкурентоспособный чемпионат. А Забарный все-таки это топ-игрок для нашей сборной Украины. Он играет за ПСЖ, и это много, о чем говорит.

- Миколенко, кстати, сыграл весь матч за «Эвертон» против «Челси», в котором «ириски» победили 3:0!

- На левом фланге альтернативы нет. Михайличенко? Но он играет за «Полесье» справа. Все-таки Миколенко на левом фланге обороны без альтернатив.

- А Тымчик справа должен сыграть?

- Он работоспособный. В обороне он должен отработать.

- То есть вы бы сыграли в четыре защитника?

- Да! 4-4-2! В принципе схема вот такая.

- В плане полузащиты какие мысли?

- В центре Калюжный и Ярмолюк. Я бы все-таки сыграл в два опорных полузащитника. Если бы в матче против Швеции смог сыграть Малиновский, то, наверное, его бы выпустил в старте вместе с Калюжным. Но так как Руслан пропускает поединок, то я бы поставил в состав Ярмолюка, который играет в чемпионате Англии. Егор является мобильным футболистом. Он выполняет большой объем черновой работы. Это то, что надо будет в матче со Швецией.

- А что скажете по поводу фланговых полузащитников?

- Если на правом фланге у нас много футболистов (Цыганков, Зубков, Гуцуляк), то слева, конечно, проблема. Если бы я принимал решение, я наверняка бы выпустил в старте Цыганкова, Судакова и Зубкова. Но обязательно Гуцуляка держал бы прям так под рукой. Цыганков сейчас хороший уровень держит в чемпионате Испании. И Алексей Гуцуляк сейчас выделяется. Он сборной помогает, забивая много важных мячей. Это дилемма, кого выпустить на правом фланге. Раскрученнее, конечно, Цыганков. Он играет в топ-чемпионате. А Гуцуляк сильно прибавил. Доказывает, что он тоже достоин места в составе. Я бы так поступил на месте тренера. Либо я бы поставил Гуцуляка справа, Цыганкова в середину, а слева Зубкова. Но вообще, наверное, я бы выбрал вариант Цыганков, Судаков и Зубков.

- Из этой тройки в принципе все на хорошем ходу!

- Да, все на ходу. Зубков во всех матчах играет.

- Цыганков тоже «Жирону» тащит!

- Да-да. А Гуцуляк тащит «Полесье»! И здесь дилемма, кого выпустить.

- Что по поводу позиции нападающего думаете?

- Если играть 4-4-2, то «десятка» становится как второй нападающий.

- Здесь даже получается схема, как 4-2-3-1?

- Это в атакующей схеме. Да. А при обороне она чуть меняется. Это для меня так. При атаке один из линии полузащиты выдвигается на позицию форварда. Но на позиции нападающего я бы отдал предпочтение Роме Яремчуку. Почему? Он работоспособный. Делает очень много объема беговой работы. Он будет создавать напряжение для центральных защитников Швеции. А вот потом бы выпустил на поле Ваната, когда уже подустанут и будет где-то пространство.

- Еще раз скажите по поводу вашей схемы для тех, кому интересны тренерские нюансы. Вы бы играли 4-4-2, но по ходу матча эта схема варьируется?

- У меня бы Яремчук и Судаков сыграли бы как два нападающих.

- Судаков в роли Зидана примерно?

- Да! (смеется) Желательно чтобы он получал мяч между линиями, разгонял атаки и угрожал воротам. То, что он делал в «Шахтере» и сейчас продолжает делать в «Бенфике»! Это не только Судаков должен делать, а и вся группа атаки.

- Что скажете по поводу сборной Швеции? В обороне у них выделяется Линделеф!

- Да, у шведов это, наверное, наиболее опытный футболист. Но, насколько я понимаю, у Швеции есть проблемы с вратарями. В рамке, наверное, сыграет Нурдфельдт из АИКа. Естественно, у них выделяется левый защитник Гудмундссон из «Лидса». Эланга и Дьекереш – это, конечно, ударная сила для сборной Швеции. Их постоянно нужно будет держать под контролем. И почему я бы поставил Сватка в центральную зону защиты? Потому что он любит силовую борьбу и мало в ней уступает. Это касается именно силовой борьбы. Силовую борьбу Сваток навязывает очень хорошо.

- Дьекереш и Эланга действительно находятся в хорошей форме! Эланга, например, до еврокубкового поединка с «Барселоной» в 43 матчах за «Ньюкасл» забил только один мяч. И после этого он за один тайм оформил дубль на «Камп Ноу» в поединке Лиги чемпионов с «блаугранас»!

- Да! Эланга – это опасный парень! А Дьекереша из «Арсенала» я считаю одним из топ-форвардов.

- Еще выделяется в составе Швеции 20-летний Руни Бардагжи из «Барселоны». Это такой, своего рода, джокер для шведов!

- Да-да! Это молодой футболист. Талантливый парень. Как и Бергвалль из «Тоттенхэма». У Швеции команда все-таки достаточно хорошо укомплектована. Если не брать во внимание вратарей, то команда у шведов достаточно серьезная. Там есть еще Свенссон из «Боруссии», Ларссон из «Айнтрахта» и так далее. Это такие молодые и озорные ребята!

- Шведы, наверное, в быстрый футбол будут играть с таким подбором исполнителей?

- Мне кажется, что в начале будут присматриваться друг к другу. Они начнут спокойно. Я не думаю, что кто-то кого-то будет прессинговать сильно. Одно дело, если бы мы играли в Украине на заполненном стадионе. Тогда да! А так мы играем на нейтральном поле. Хотя в Валенсии, наверное, диаспора будет на матче. Мне кажется, что все-таки этот поединок будет без большого количества голов. Предвидеть, конечно, сложно. Но все-таки, я думаю, что команды начнут осторожно поединок. Одна игра! И в этом матче нужно быть очень осторожными.

- И как считаете, кого по ходу матча можно выпустить на поле со свежими силами? Кто может повлиять на ход игры?

- Если Гуцуляк не будет играть в стартовом составе, то обязательно он должен выйти на замену. Ванат или Яремчук! Будет зависеть от того, кого в основу поставит Ребров. Наверное, Цыганкова он справа выпустит. Затем Зубков, Судаков и, может быть, Ванат.

- Но вы бы выбрали Яремчука?

- Но с обязательной заменой потом на Ваната. И, конечно, Саня Пихаленок! И не надо еще забывать, что у нас Шапаренко есть. Очеретько? Да! Я думаю, он тоже выйдет на поле.