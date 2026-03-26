  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины не попал в заявку на матч со Швецией
26 марта 2026, 09:29 | Обновлено 26 марта 2026, 09:31
1242
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины не попал в заявку на матч со Швецией

Борис Крушинский не примет участие в матче квалификации чемпионата мира

26 марта 2026, 09:29 | Обновлено 26 марта 2026, 09:31
1242
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины не попал в заявку на матч со Швецией
ФК Полесье. Борис Крушинский

Защитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский не попал в заявку сборной Украины на матч квалификации чемпионата мира со сборной Швеции.

23-летний футболист впервые в своей карьере был вызван в сборную Украины на два мартовских матча, но в первом из них участия не примет. Причина данного решения остается неизвестной.

Поединок между сборными Украины и Швеции пройдет 26 марта в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит 21:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне на счету Бориса Крушинского 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Даниил Кирияка Источник: УЕФА
lehach_08
тобто Крушинський який має постійну ігрову практику, знаходится в тонусі, непогано виглядає....слабший на данний момент за Тимчика...який толком то і не грав останні декілька місяців...ну-ну
