ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины не попал в заявку на матч со Швецией

Защитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский не попал в заявку сборной Украины на матч квалификации чемпионата мира со сборной Швеции.

23-летний футболист впервые в своей карьере был вызван в сборную Украины на два мартовских матча, но в первом из них участия не примет. Причина данного решения остается неизвестной.

Поединок между сборными Украины и Швеции пройдет 26 марта в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит 21:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне на счету Бориса Крушинского 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.