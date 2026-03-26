ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины не попал в заявку на матч со Швецией
Борис Крушинский не примет участие в матче квалификации чемпионата мира
Защитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский не попал в заявку сборной Украины на матч квалификации чемпионата мира со сборной Швеции.
23-летний футболист впервые в своей карьере был вызван в сборную Украины на два мартовских матча, но в первом из них участия не примет. Причина данного решения остается неизвестной.
Поединок между сборными Украины и Швеции пройдет 26 марта в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит 21:45 по киевскому времени.
В текущем сезоне на счету Бориса Крушинского 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился тремя ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
