Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исак решил покинуть Ливерпуль. Он нашел себе новый клуб
Англия
26 марта 2026, 08:23 | Обновлено 26 марта 2026, 08:26
434
0

Шведский нападающий хочет перебраться в «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист намерен покинуть английский гранд и перебраться в каталонский клуб. Трансфер для «сине-гранатовых» будет непростым, учитывая то, что «Ливерпуль» подписал исака за 140 миллионов евро, а клуб хочет вернуть часть вложенных в переход средств.

В текущем сезоне на счету Александера Исака 16 сыгранных матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» заговорили об Анатолии Трубине.

По теме:
Барселона Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Александер Исак
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем