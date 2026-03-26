Исак решил покинуть Ливерпуль. Он нашел себе новый клуб
Шведский нападающий хочет перебраться в «Барселону»
Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 26-летний футболист намерен покинуть английский гранд и перебраться в каталонский клуб. Трансфер для «сине-гранатовых» будет непростым, учитывая то, что «Ливерпуль» подписал исака за 140 миллионов евро, а клуб хочет вернуть часть вложенных в переход средств.
В текущем сезоне на счету Александера Исака 16 сыгранных матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» заговорили об Анатолии Трубине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем посетил свою бывшую команду – «Жирону»
Ламин Ямаль умеет привлекать внимание