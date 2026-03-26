Исак решил покинуть Ливерпуль. Он нашел себе новый клуб

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист намерен покинуть английский гранд и перебраться в каталонский клуб. Трансфер для «сине-гранатовых» будет непростым, учитывая то, что «Ливерпуль» подписал исака за 140 миллионов евро, а клуб хочет вернуть часть вложенных в переход средств.

В текущем сезоне на счету Александера Исака 16 сыгранных матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» заговорили об Анатолии Трубине.