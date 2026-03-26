  4. ФОТО. Месси создал странный «музей» у себя дома – фанаты не поверили
26 марта 2026, 03:50
ФОТО. Месси создал странный «музей» у себя дома – фанаты не поверили

В доме Лионеля Месси появилась комната с необычными экспонатами

Instagram. Антонела Роккуццо и Лионель Месси

Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо создали «музей» у себя дома в Майами для хранения Lego-конструкций.

Антонела рассказала, что обожает Lego и не разбирает собранные наборы. Вместе с детьми они выставляют свои работы в отдельной комнате. Ее любимый проект – замок Хогвартс.

У пары трое сыновей – Тьяго, Матео и Чиро. Роккуццо призналась, что материнство сильно ее изменило, а сейчас она наслаждается новым этапом жизни, когда дети подросли.

Семья обосновалась в Майами, где Месси выступает за «Интер Майами». В новом сезоне он уже забил 4 гола в 4 матчах MLS.

Максим Лапченко Источник: The Sun
