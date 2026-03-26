ФОТО. Ламин Ямаль поразил стильным образом в сборной Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль привлек внимание не только игрой, но и ярким образом по прибытии в лагерь сборной Испании.

18-летний талант представил бутсы SP5DER x Adidas F50 Formotion – сочетание стритвира и профессионального дизайна. Бренд SP5DER основан рэпером Young Thug и известен смелым стилем и влиянием хип-хоп культуры.

Модель входит в релиз 2026 года, появится в продаже в июне и будет стоить около $190.

Ямаль продолжает формировать свой образ вне поля, доказывая, что в современном футболе важен не только результат, но и стиль.