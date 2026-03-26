ФОТО. Ламин Ямаль поразил стильным образом в сборной Испании
Ламин Ямаль умеет привлекать внимание
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль привлек внимание не только игрой, но и ярким образом по прибытии в лагерь сборной Испании.
18-летний талант представил бутсы SP5DER x Adidas F50 Formotion – сочетание стритвира и профессионального дизайна. Бренд SP5DER основан рэпером Young Thug и известен смелым стилем и влиянием хип-хоп культуры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Модель входит в релиз 2026 года, появится в продаже в июне и будет стоить около $190.
Ямаль продолжает формировать свой образ вне поля, доказывая, что в современном футболе важен не только результат, но и стиль.
🎥 | Lamine Yamal has arrived at the camp of the Spanish national team. 🤩🇪🇸🤍pic.twitter.com/Ctdb9QajZu— Access Yamal (@AccessYamal) March 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
