Когда последний раз участники плей-офф Европы играли на ЧМ?

Уже завтра состоятся европейские полуфинальные матчи плей-офф к чемпионату мира 2026 года, в том числе и поединок между сборными Украины и Швеции.

Шведы в последний раз играли на мундиале 8 лет назад (в 2018 году), в то время как Украина – целых 20 (в 2006 году).

По этому поводу вспомним, когда в последний раз участвовали в чемпионатах мира все участники плей-офф в Европе.

Сборные, которые будут играть в матчах плей-офф к чемпионату мира 2026 года, по количеству лет, прошедших с момента их последнего участия на мундиале:

4 – Дания (2022)

4 – Польша (2022)

4 – Уэльс (2022)

8 – Швеция (2018)

12 – Босния и Герцеговина (2014)

12 – Италия (2014)

16 – Словакия (2010)

20 – Чехия (2006)

20 – Украина (2006)

24 – Ирландия (2002)

24 – Турция (2002)

28 – Румыния (1998)

40 – Северная Ирландия (1986)

Албания, Косово и Северная Македония никогда не участвовали в чемпионатах мира

В скобках – год последнего участия сборной в чемпионате мира.