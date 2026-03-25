25 марта 2026, 16:54 | Обновлено 25 марта 2026, 17:02
Когда последний раз участники плей-офф Европы играли на ЧМ?

Уже завтра состоятся полуфиналы плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2026 в Европе

Уже завтра состоятся европейские полуфинальные матчи плей-офф к чемпионату мира 2026 года, в том числе и поединок между сборными Украины и Швеции.

Шведы в последний раз играли на мундиале 8 лет назад (в 2018 году), в то время как Украина – целых 20 (в 2006 году).

По этому поводу вспомним, когда в последний раз участвовали в чемпионатах мира все участники плей-офф в Европе.

Сборные, которые будут играть в матчах плей-офф к чемпионату мира 2026 года, по количеству лет, прошедших с момента их последнего участия на мундиале:

  • 4 – Дания (2022)
  • 4 – Польша (2022)
  • 4 – Уэльс (2022)
  • 8 – Швеция (2018)
  • 12 – Босния и Герцеговина (2014)
  • 12 – Италия (2014)
  • 16 – Словакия (2010)
  • 20 – Чехия (2006)
  • 20 – Украина (2006)
  • 24 – Ирландия (2002)
  • 24 – Турция (2002)
  • 28 – Румыния (1998)
  • 40 – Северная Ирландия (1986)
  • Албания, Косово и Северная Македония никогда не участвовали в чемпионатах мира

В скобках – год последнего участия сборной в чемпионате мира.

Дмитрий Вус
