Когда последний раз участники плей-офф Европы играли на ЧМ?
Уже завтра состоятся полуфиналы плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2026 в Европе
Уже завтра состоятся европейские полуфинальные матчи плей-офф к чемпионату мира 2026 года, в том числе и поединок между сборными Украины и Швеции.
Шведы в последний раз играли на мундиале 8 лет назад (в 2018 году), в то время как Украина – целых 20 (в 2006 году).
По этому поводу вспомним, когда в последний раз участвовали в чемпионатах мира все участники плей-офф в Европе.
Сборные, которые будут играть в матчах плей-офф к чемпионату мира 2026 года, по количеству лет, прошедших с момента их последнего участия на мундиале:
- 4 – Дания (2022)
- 4 – Польша (2022)
- 4 – Уэльс (2022)
- 8 – Швеция (2018)
- 12 – Босния и Герцеговина (2014)
- 12 – Италия (2014)
- 16 – Словакия (2010)
- 20 – Чехия (2006)
- 20 – Украина (2006)
- 24 – Ирландия (2002)
- 24 – Турция (2002)
- 28 – Румыния (1998)
- 40 – Северная Ирландия (1986)
- Албания, Косово и Северная Македония никогда не участвовали в чемпионатах мира
В скобках – год последнего участия сборной в чемпионате мира.
