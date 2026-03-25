У Барселоны в планах два топ-игрока. За них хотят почти 300 млн евро

Президент Барселоны Жоан Лапорта, которого недавно переизбрали на эту должность, имеет большие летние трансферные планы, однако их будет сложно реализовать.

Главной целью каталонцев остается форвард Атлетико Хулиан Альварес, однако мадридцы сейчас отказываются вести переговоры и хотят 200 миллионов евро.

Барселона надеется снизить цену минимум вдвое, а также отдать кого-то из своих молодых исполнителей.

Кроме того, наставник Ханс-Дитер Флик летом хотел бы усилить линию обороны, а приоритетом является центральный защитник Интера Алессандро Бастони.

Миланский клуб хочет около 80 миллионов, и для Барселоны это может быть проблемой. Каталонцы испытывают финансовые проблемы, и не могут себе позволить два дорогостоящих перехода.

При этом и Хименес, и Бастони находятся на долгосрочных контрактах, что усложняет трансферную ситуацию.

Однако до выборов Лапорта уверял, что переход Альвареса точно возможен.