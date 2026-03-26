Маркевич выбрал Украине соперника в финале плей-офф

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью изданию Meta.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между национальными сборными Польши и Албании.

– Если предположить, что мы пройдем Швецию, то с кем лучше было бы сыграть в финале?

– В другом противостоянии на бумаге, пожалуй, фаворитом является Польша. Но и Албания в последние годы показывает достойный футбол. Но сейчас важно пройти шведов.

Матч Польша – Албания состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.