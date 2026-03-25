Стало известно, почему зимой вице-чемпион Польши не подписал украинца

Как уже сообщал Sport.ua, 17-летний центральный защитник киевского «Ребела» Дмитрий Максименко своей уверенной игрой, нетипичной для своего возраста, привлек внимание польского «Ракува», за который уже выступает один украинец — бывший полузащитник «Днепра» и «Зари» Владислав Кочергин. Зимой поляки вели переговоры о трансфере перспективного защитника, однако в итоге весеннюю часть сезона Максименко начал в «Ребеле».

«Ракув» будет ждать достижения им совершеннолетия и параллельно следить за Дмитрием во Второй лиге. Поскольку сумма, которую предстоит за него заплатить, не низкая, а аренда с правом выкупа не рассматривается «Ребелом», стороны решили, что определятся относительно трансфера к лету.

Кстати, у Максименко параллельно возник еще один вариант в Польше, но в «Ребеле» понимали, что он уже хорошо себя проявил, поэтому до лета все переговоры поставили на паузу. Клубы УПЛ также интересуются Дмитрием, потому что позиция левого центрального защитника всегда востребована», — рассказало Sport.ua источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Максименко провел за «Ребел» 15 матчей (1 гол) в чемпионате Второй лиги и 1 игру в Кубке Украины.

Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице Второй лиги (группа Б), набрав 34 очка в 20 матчах. В следующем туре 30 марта «Ребел» сыграет дома с «Левым Берегом-2».