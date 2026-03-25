Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, почему зимой вице-чемпион Польши не подписал украинца
25 марта 2026, 14:06
Стало известно, почему зимой вице-чемпион Польши не подписал украинца

«Ракув» из Ченстоховы вел переговоры о трансфере защитника из клуба Второй лиги ПФЛ

ФК Ребел. Дмитрий Максименко

Как уже сообщал Sport.ua, 17-летний центральный защитник киевского «Ребела» Дмитрий Максименко своей уверенной игрой, нетипичной для своего возраста, привлек внимание польского «Ракува», за который уже выступает один украинец — бывший полузащитник «Днепра» и «Зари» Владислав Кочергин. Зимой поляки вели переговоры о трансфере перспективного защитника, однако в итоге весеннюю часть сезона Максименко начал в «Ребеле».

«Ракув» будет ждать достижения им совершеннолетия и параллельно следить за Дмитрием во Второй лиге. Поскольку сумма, которую предстоит за него заплатить, не низкая, а аренда с правом выкупа не рассматривается «Ребелом», стороны решили, что определятся относительно трансфера к лету.

Кстати, у Максименко параллельно возник еще один вариант в Польше, но в «Ребеле» понимали, что он уже хорошо себя проявил, поэтому до лета все переговоры поставили на паузу. Клубы УПЛ также интересуются Дмитрием, потому что позиция левого центрального защитника всегда востребована», — рассказало Sport.ua источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Максименко провел за «Ребел» 15 матчей (1 гол) в чемпионате Второй лиги и 1 игру в Кубке Украины.

Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице Второй лиги (группа Б), набрав 34 очка в 20 матчах. В следующем туре 30 марта «Ребел» сыграет дома с «Левым Берегом-2».

Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией
Выхрист рассказал о готовности к бою с Вахом
Защитник ПСЖ отказался переходить в Реал, который предлагал 80 млн евро
Андрей Писаренко
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Футбол | 25 марта 2026, 09:15 10
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб

Артем посетил свою бывшую команду – «Жирону»

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Футбол | 25 марта 2026, 08:02 15
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»

Главный тренер черкасского ЛНЗ дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Футбол | 25.03.2026, 07:02
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура
Футбол | 25.03.2026, 12:47
Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура
Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 25.03.2026, 08:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 31
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 2
Бокс
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 1
Теннис
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
