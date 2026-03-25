Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поттер выбрал капитана, который выведет сборную Швеции на матч с Украиной
25 марта 2026, 14:14 |
879
0

Поттер выбрал капитана, который выведет сборную Швеции на матч с Украиной

Выбор главного тренера остановился на Викторе Линделефе, который защищает цвета «Астон Виллы»

25 марта 2026, 14:14 |
879
0
Поттер выбрал капитана, который выведет сборную Швеции на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер определился с футболистом, который выведет команду на поле в матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Украины.

В предстоящем поединке капитанскую повязку оденет центральный защитник английской «Астон Виллы» Виктор Линделеф, который в нынешнем сезоне провел 21 матч (один ассист).

С июля 2017 по август 2025 года шведский футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», в футболке которого сыграл 284 поединка, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

В активе Линделефа – 73 матча за сборную Швеции на чемпионатах мира и Европы, в Лиге наций и товарищеских встречах.

В среду, 25 марта, состоится пресс-конференция, во время которой главный тренер Грэм Поттер и капитан Виктор Линделеф ответят на вопросы журналистов перед матчем с Украиной.

