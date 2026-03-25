Поттер выбрал капитана, который выведет сборную Швеции на матч с Украиной
Выбор главного тренера остановился на Викторе Линделефе, который защищает цвета «Астон Виллы»
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер определился с футболистом, который выведет команду на поле в матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Украины.
В предстоящем поединке капитанскую повязку оденет центральный защитник английской «Астон Виллы» Виктор Линделеф, который в нынешнем сезоне провел 21 матч (один ассист).
С июля 2017 по август 2025 года шведский футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», в футболке которого сыграл 284 поединка, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.
В активе Линделефа – 73 матча за сборную Швеции на чемпионатах мира и Европы, в Лиге наций и товарищеских встречах.
В среду, 25 марта, состоится пресс-конференция, во время которой главный тренер Грэм Поттер и капитан Виктор Линделеф ответят на вопросы журналистов перед матчем с Украиной.
