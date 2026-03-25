Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 23-го тура. Поединки будут сыграны с 10 по 13 апреля в течение четырех дней.

Тур откроет матч, который состоится в пятницу, 10 апреля – один из главных претендентов на медали, житомирское «Полесье» на выезде сыграет против аутсайдера чемпионата «Полтавы».

Заключительная игра пройдет 13 апреля, когда сильнейшего определят две команды, которые продолжают борьбу за первое место – черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».

После 21 сыгранного тура и подопечные Арды Турана, и команда Виталия Пономарева набрали по 47 баллов, однако «горняки» еще должны провести один перенесенный матч против луганской «Зари».

Тройку сильнейших замыкает «Полесье», в активе которого 42 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня опережают на два балла киевское «Динамо», которое разместилось на четвертой позиции.

Расписание матчей 23-го тура Украинской Премьер-лиги:

10 апреля (пятница)

13:00, Полтава – Полесье

18:00, Рух – Колос

11 апреля (суббота)

13:00, Карпаты – Александрия

15:30, Металлист 1925 – Динамо

18:00, Верес – Оболонь

12 апреля (воскресенье)

13:00, Кудровка – Кривбасс

15:30, Заря – Эпицентр

13 апреля (понедельник)

13:00, ЛНЗ – Шахтер

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: