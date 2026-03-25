Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура
Поединки Украинской Премьер-лиги будут сыграны с 10 по 13 апреля в течение четырех дней
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 23-го тура. Поединки будут сыграны с 10 по 13 апреля в течение четырех дней.
Тур откроет матч, который состоится в пятницу, 10 апреля – один из главных претендентов на медали, житомирское «Полесье» на выезде сыграет против аутсайдера чемпионата «Полтавы».
Заключительная игра пройдет 13 апреля, когда сильнейшего определят две команды, которые продолжают борьбу за первое место – черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».
После 21 сыгранного тура и подопечные Арды Турана, и команда Виталия Пономарева набрали по 47 баллов, однако «горняки» еще должны провести один перенесенный матч против луганской «Зари».
Тройку сильнейших замыкает «Полесье», в активе которого 42 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня опережают на два балла киевское «Динамо», которое разместилось на четвертой позиции.
Расписание матчей 23-го тура Украинской Премьер-лиги:
10 апреля (пятница)
- 13:00, Полтава – Полесье
- 18:00, Рух – Колос
11 апреля (суббота)
- 13:00, Карпаты – Александрия
- 15:30, Металлист 1925 – Динамо
- 18:00, Верес – Оболонь
12 апреля (воскресенье)
- 13:00, Кудровка – Кривбасс
- 15:30, Заря – Эпицентр
13 апреля (понедельник)
- 13:00, ЛНЗ – Шахтер
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|21
|15
|2
|4
|30 - 12
|05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ
|47
|2
|Шахтер Донецк
|20
|14
|5
|1
|48 - 12
|04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|47
|3
|Полесье
|21
|13
|3
|5
|36 - 14
|05.04.26 18:00 Полесье - Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье
|42
|4
|Динамо Киев
|21
|12
|5
|4
|49 - 23
|04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов
|41
|5
|Кривбасс
|21
|9
|7
|5
|33 - 28
|05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс
|34
|6
|Металлист 1925
|20
|9
|7
|4
|24 - 13
|04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс
|34
|7
|Колос Ковалевка
|21
|8
|8
|5
|20 - 20
|04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье
|32
|8
|Заря
|20
|7
|7
|6
|27 - 24
|05.04.26 15:30 Оболонь - Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|28
|9
|Карпаты Львов
|21
|6
|8
|7
|29 - 26
|04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов
|26
|10
|Оболонь
|21
|6
|6
|9
|17 - 33
|05.04.26 15:30 Оболонь - Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь
|24
|11
|Верес
|20
|5
|7
|8
|16 - 24
|05.04.26 18:00 Полесье - Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава
|22
|12
|Кудровка
|21
|5
|6
|10
|24 - 35
|06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|21
|13
|Эпицентр
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ
|20
|14
|Рух Львов
|21
|6
|1
|14
|16 - 32
|04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|21
|2
|5
|14
|14 - 40
|03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь
|11
|16
|Полтава
|21
|2
|3
|16
|16 - 53
|03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава
|9
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Германии следят за украинцем
Артем посетил свою бывшую команду – «Жирону»