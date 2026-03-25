25 марта 2026, 21:02 |
Шевченко снова воссоединился с Олегом Блохиным

Легендарные обладатели «Золотого мяча» сделали совместное фото

adidas. Игорь Беланов, Андрей Шевченко, Олег Блохин

Легенды украинского футбола Андрей Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов объединились для участия в презентации новой выездной формы сборной Украины.

Обладатели «Золотого мяча» стали лицами промокампании накануне важного матча команды Сергея Реброва в отборе на ЧМ-2026.

Синий комплект экипировки символизирует новый этап для национальной команды, а участие трех легендарных игроков подчеркивает связь поколений.

Напомним, Блохин выиграл «Золотой мяч» в 1975 году, Беланов – в 1986-м, а Шевченко – в 2004-м.

Ранее Андрей Шевченко выступил с заявлением к украинским командам.

Дмитрий Олийченко
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
Prokop_Andriy
легендарність цієї фотки зашкалює
