ВИДЕО. Гаджиев восстановился от тяжелой травмы и приступил к тренировкам

Украинский вингер харьковского «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев вернулся к тренировкам в основной группе команды.

20-летний футболист оправился от травмы колена, полученной ещё в сентябре 2025 года.

В сезоне 2025/26 Рамик Гаджиев провел 5 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

