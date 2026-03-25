Лидер сборной Украины взял слово перед Швецией: «Конечно, это грустно»

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке «сине-желтых» к матчу против национальной команды Швеции.

– Более ответственно относимся к теории, ко всему. В принципе, каждый день ответственно относимся, но сейчас больше фокус на Швецию, и тренировка была более тактическая. Рассматривали соперника и готовились к нему.

– Как ты лично отреагировал на такое большое количество потерь из-за травм? Довбык, Зинченко, Батагов…

– Конечно, это грустно, что у нас нет игроков – мы потеряли их из-за травм и желтых карточек. Но сейчас у нас есть 26 игроков, все готовы к матчу так же, как были бы готовы и травмированы. Все заряжены на матч, – сказал Миколенко.

– Потеряли также капитана Николая Матвиенко. Кто примет эти функции капитана? Я не говорю только за повязку, а может, за то, кто будет в раздевалке этим главным?

– Не знаю. У нас, можно сказать, есть такой скелет старших ребят, которые в команде ободряют всех и работают, можно сказать, над духом команды. Не знаю, кто выведет с капитанской повязкой, еще тренер не озвучивал, поэтому не знаю – не могу ничего сказать.

– Мы потеряли Довбика, но получили другого бомбардира. Я говорю об Анатолии Трубине — он в этой паузе между сборными забил гол. Как ты реагировал на это и как сейчас? Вот не травили ли его, или там, напротив, приветствовали?

– Да уж, наверное, немного забылось, поэтому за это не говорили. Но у нас есть группа игроков сборной, и после матча сразу была такая бурная реакция. Все поздравили, посмеялись... Молодец. Что сказать, – рассказал Миколенко.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.