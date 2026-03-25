Лидер сборной Украины взял слово перед Швецией: «Конечно, это грустно»

Виталий Миколенко поговорил с пресс-службой УАФ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке «сине-желтых» к матчу против национальной команды Швеции.

– Более ответственно относимся к теории, ко всему. В принципе, каждый день ответственно относимся, но сейчас больше фокус на Швецию, и тренировка была более тактическая. Рассматривали соперника и готовились к нему.

– Как ты лично отреагировал на такое большое количество потерь из-за травм? Довбык, Зинченко, Батагов…

– Конечно, это грустно, что у нас нет игроков – мы потеряли их из-за травм и желтых карточек. Но сейчас у нас есть 26 игроков, все готовы к матчу так же, как были бы готовы и травмированы. Все заряжены на матч, – сказал Миколенко.

– Потеряли также капитана Николая Матвиенко. Кто примет эти функции капитана? Я не говорю только за повязку, а может, за то, кто будет в раздевалке этим главным?

– Не знаю. У нас, можно сказать, есть такой скелет старших ребят, которые в команде ободряют всех и работают, можно сказать, над духом команды. Не знаю, кто выведет с капитанской повязкой, еще тренер не озвучивал, поэтому не знаю – не могу ничего сказать.

– Мы потеряли Довбика, но получили другого бомбардира. Я говорю об Анатолии Трубине — он в этой паузе между сборными забил гол. Как ты реагировал на это и как сейчас? Вот не травили ли его, или там, напротив, приветствовали?

– Да уж, наверное, немного забылось, поэтому за это не говорили. Но у нас есть группа игроков сборной, и после матча сразу была такая бурная реакция. Все поздравили, посмеялись... Молодец. Что сказать, – рассказал Миколенко.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Защитник сборной Украины: «Хотел бы переиграть только один матч»
Когда последний раз участники плей-офф Европы играли на ЧМ?
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 25 марта 2026, 00:16 0
Каролина Мухова в двух сетах переиграла Викторию Мбоко в четвертьфинале тысячника

Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25 марта 2026, 13:56 42
Президент Ингульца высказался о скандальной ситуации

Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Футбол | 25.03.2026, 07:02
В УАФ выступили с заявлением. Это касается сорванного матча УПЛ
Футбол | 25.03.2026, 16:19
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 25.03.2026, 08:51
Популярные новости
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 17
Футбол
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 9
Футбол
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
24.03.2026, 21:02 12
Футбол
