Роман ЯРЕМЧУК: «Можно Трубина в атаку сборной поставить, хуже не будет»

Форвард французского «Лиона» Роман Яремчук поделился ожиданиями накануне матча сборной Украины против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации к ЧМ-2026, который состоится 26 марта:

О своем состоянии: Со здоровьем все хорошо, счастлив присоединиться к сборной. Всегда с положительными эмоциями едешь сюда, провел первую тренировку, в среду будет финальная, готовимся к матчу.

О переходе в «Лион»: Я оказался в очень большом клубе, где стоят высокие задачи, поэтому работаю с большим вдохновением. Это огромный опыт для меня как для человека и как для футболиста, поэтому открыт для новых впечатлений. Буду много работать.

Фонсека – огромный фанат Украины, он поддерживает нас не только на словах, но и на деле. Я знаю, что он приглашал украинских детей на тренировочную базу «Лиона», у него очень теплые чувства к нашей стране.

Паулу пожелал нам пробиться на чемпионат мира.

О сборной Швеции: Я уже говорил, что если у нас будут проблемы с результативностью, то можно вперед и Толю Трубина ставить, хуже не будет (смеется – прим). Если без шуток, он сделал большую историю в украинском футболе, забив головой такой гол такой команде. Мы его поздравили, молодец.

Швеция – это самая сильная команда, которая могла попасть нам в плей-офф. Может быть, это к лучшему. Мне кажется, что мы где-то лучше играем против сильных команд и не умеем играть против низко обороняющегося соперника, который создает низкий блок.

Это будет решающий матч, ведь мы помним, чем закончилась наша последняя поездка в Уэльс, было очень больно. Это одно из самых тяжелых поражений в моей карьере.

Я вижу, что ребята серьезно настроены, хотят получить результат. Игра пока не важна, важно получить необходимый результат», – рассказал Яремчук.