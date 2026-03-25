ВИДЕО. Игрок Ман Сити впервые стал отцом – трогательные кадры

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов переживает важный момент в жизни – футболист впервые стал отцом.

Ребенок родился в Ташкенте незадолго до прибытия игрока в расположение сборной Узбекистана. Таким образом, Хусанов получил эмоциональный заряд перед международной паузой, во время которой национальная команда проведет матчи против Габона и Венесуэлы.

В сети уже появились трогательные кадры, где футболист держит новорожденного на руках. Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну поздравлений от болельщиков.

Хусанов продолжает активно развивать карьеру на самом высоком уровне, выступая за «Манчестер Сити», а теперь в его жизни начинается новый, не менее важный этап вне футбола.