ВИДЕО. Игрок Ман Сити впервые стал отцом – трогательные кадры
Абдукодир Хусанов стал отцом в Ташкенте
Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов переживает важный момент в жизни – футболист впервые стал отцом.
Ребенок родился в Ташкенте незадолго до прибытия игрока в расположение сборной Узбекистана. Таким образом, Хусанов получил эмоциональный заряд перед международной паузой, во время которой национальная команда проведет матчи против Габона и Венесуэлы.
В сети уже появились трогательные кадры, где футболист держит новорожденного на руках. Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну поздравлений от болельщиков.
Хусанов продолжает активно развивать карьеру на самом высоком уровне, выступая за «Манчестер Сити», а теперь в его жизни начинается новый, не менее важный этап вне футбола.
