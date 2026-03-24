Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье
Другие новости
24 марта 2026, 22:01 | Обновлено 24 марта 2026, 22:17
814
1

ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье

Дэвид Бекхэм запускает большой проект в США

24 марта 2026, 22:01 | Обновлено 24 марта 2026, 22:17
814
1 Comments
ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид и Бруклин Бекхэмы

Дэвид Бекхэм запускает инициативу по развитию футбола в школах США на фоне конфликта с сыном Бруклином.

После того как он стал одним из символов футбольной революции в США и привел свой клуб к чемпионству, Бекхэм теперь сосредоточен на поддержке нового поколения спортсменов.

Бывший игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» и совладелец «Интер Майами» объединился с Bank of America, чтобы расширить доступ к футболу в школах по всей стране. Инициатива под названием «Soccer at Schools» – это программа, созданная Bank of America и Федерацией футбола США через фонд Soccer Forward Foundation. Согласно официальному релизу, проект направлен на создание новых площадок для игры, привлечение и обучение волонтеров-тренеров и судей, а также популяризацию физической активности среди детей.

«Футбол стал основой моей жизни, и все началось с поддержки в школе и местном сообществе – благодаря тренерам, волонтерам и доступу к инфраструктуре», – отметил Бекхэм.

«Программа Soccer at Schools построена на той же идее – каждый ребенок должен иметь поддержку и возможности для успеха. Я с нетерпением жду, какой эффект это окажет на молодежь», – добавил он.

Тем временем в семье Бекхэмов сохраняется напряженная ситуация. В январе Бруклин заявил в соцсетях, что его родители – Дэвид и Виктория Бекхэм – якобы пытались разрушить его брак и ставили публичный имидж выше семейных отношений.

«На протяжении всей жизни мои родители контролировали нарративы в прессе о нашей семье», – написал он. «Показные посты в соцсетях, семейные мероприятия и неискренние отношения были частью моей жизни».

Бруклин также добавил, что, по его словам, родители распространяли ложную информацию в медиа, чтобы сохранить свой имидж.

При этом он не появился в недавнем документальном сериале своей матери, а также пропустил ряд важных семейных событий, включая 50-летие Дэвида Бекхэма и церемонию его посвящения в Виндзорском замке.

По теме:
Лос-Анджелес Гэлакси lifestyle Дэвид Бекхэм Бруклин Бекхэм Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
василь бруховський
Дебіли, яке відношення мають його сімейні справи, до нового проекту? Спорт ua , як завжди обісрались.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем