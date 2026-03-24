Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 20:59 | Обновлено 24 марта 2026, 21:03
Известно, кто хочет подписать Пономаренко. Среди претендетов – топ-клуб

Матвей Пономаренко интересен клубам АПЛ и Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлекает внимание клубов из ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, форвард чемпиона Украинской Премьер-лиги находится на радарах двух представителей АПЛ – «Брентфорда» и «Брайтона», а также двух топовых немецких клубов – «Боруссии» Дортмунд и «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне на счету Матвея Пономаренко 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее в Испании дали характеристику Пономаренко.

Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
