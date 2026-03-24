Известно, кто хочет подписать Пономаренко. Среди претендетов – топ-клуб
Матвей Пономаренко интересен клубам АПЛ и Бундеслиги
Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлекает внимание клубов из ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, форвард чемпиона Украинской Премьер-лиги находится на радарах двух представителей АПЛ – «Брентфорда» и «Брайтона», а также двух топовых немецких клубов – «Боруссии» Дортмунд и «РБ Лейпциг».
В текущем сезоне на счету Матвея Пономаренко 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее в Испании дали характеристику Пономаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
