Известно, кто хочет подписать Пономаренко. Среди претендетов – топ-клуб

Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко привлекает внимание клубов из ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, форвард чемпиона Украинской Премьер-лиги находится на радарах двух представителей АПЛ – «Брентфорда» и «Брайтона», а также двух топовых немецких клубов – «Боруссии» Дортмунд и «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне на счету Матвея Пономаренко 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

