В Первой лиге поддержали бунт клубов УПЛ

24 марта 2026, 23:46
Буковина выражает солидарность с Полесьем и другими командами элитного дивизиона

Черновицкая «Буковина» выступила с официальным заявлением, поддержав требования житомирского «Полесья» относительно изменений в судейской системе УПЛ:

«Футбольный клуб «Буковина» внимательно ознакомился с заявлением президента ФК «Полесье» Геннадия Буткевича и выражает свою солидарность и поддержку инициативе о необходимости стратегических изменений и комплексного реформирования судейского корпуса в украинском футболе.

Мы убеждены, что развитие отечественного футбола невозможно без честного, беспристрастного и прозрачного арбитража. Уровень судейства должен постоянно расти и соответствовать уровню конкуренции в чемпионате Украины, способствуя развитию футбола и обеспечивая равные условия для всех участников соревнований. Систематические ошибки арбитров, влияющие на результаты матчей, приводят к снижению доверия к институту судейства со стороны клубов, футболистов и болельщиков.

Сегодня украинские клубы, несмотря на сложные вызовы военного времени, продолжают инвестировать значительные ресурсы в развитие инфраструктуры, детско-юношеского футбола и содержание профессиональных команд. Именно поэтому мы считаем, что футбольное сообщество заслуживает качественной системы судейства, основанной на принципах объективности, ответственности и профессионализма.

ФК «Буковина» поддерживает любые инициативы, которые улучшат уровень судейства в Украине, а также будут направлены на совершенствование системы арбитража. Мы готовы к активному участию в процессах реформирования ради укрепления авторитета украинского футбола и восстановления полного доверия к судейскому корпусу».

судейство чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Украинская ассоциация футбола Буковина Черновцы Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
