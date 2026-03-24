  «Хочу стать легендой». Топ-игрок с АПЛ – о переходе в Реал
«Хочу стать легендой». Топ-игрок с АПЛ – о переходе в Реал

Мойсес Кайседо полностью предан Челси

Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Эквадорский полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал»:

«У меня действующий контракт с моим клубом, и я хочу стать легендой «Челси».

В сезоне 2025/26 Мойсес Кайседо провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.

Ранее о возможном переходе в «Реал» высказался одноклубник Кайседо Энцо Фернандес.

Мойсес Кайседо Челси Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Chiringuito TV
ЗРП 1039
стать легендой мертвого клуба АПЛ ???? через 3-4 года Челси будет внизу турнирной таблицы как и раньше ! рашэн бабло и менеджмент ушел и все , пошло ко дну ! 
