«Хочу стать легендой». Топ-игрок с АПЛ – о переходе в Реал

Эквадорский полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал»:

«У меня действующий контракт с моим клубом, и я хочу стать легендой «Челси».

В сезоне 2025/26 Мойсес Кайседо провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.

Ранее о возможном переходе в «Реал» высказался одноклубник Кайседо Энцо Фернандес.