«Хочу стать легендой». Топ-игрок с АПЛ – о переходе в Реал
Мойсес Кайседо полностью предан Челси
Эквадорский полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал»:
«У меня действующий контракт с моим клубом, и я хочу стать легендой «Челси».
В сезоне 2025/26 Мойсес Кайседо провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.
Ранее о возможном переходе в «Реал» высказался одноклубник Кайседо Энцо Фернандес.
