Мнение: «Сборная Украины никого не боится. За командой Реброва вся страна»

Популярный ресурс The Athletic в своем большом материале о плей-офф отбора на ЧМ-2026 считает сборную Украины фаворитом в полуфинале против Швеции и возможном финале с Польшей или Албанией.

«Украина не боится ни Швецию, ни Албанию или Польшу. У тренера Сергея Реброва хороший выбор молодых и опытных игроков, которые готовы обеспечить сборной первый с 2006 года чемпионат мира. Вся страна в момент войны стоит за ними».

«А недавние заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении россии в футбол только добавляют команде мотивацию», – считают журналисты.

Матч против Швеции состоится 26 марта, а финал плей-офф пройдет 31 марта.