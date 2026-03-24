  4. Мнение: «Сборная Украины никого не боится. За командой Реброва вся страна»
24 марта 2026, 17:59 | Обновлено 24 марта 2026, 18:07
381
Мнение: «Сборная Украины никого не боится. За командой Реброва вся страна»

Так считают эксперты The Athletic

Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный ресурс The Athletic в своем большом материале о плей-офф отбора на ЧМ-2026 считает сборную Украины фаворитом в полуфинале против Швеции и возможном финале с Польшей или Албанией.

«Украина не боится ни Швецию, ни Албанию или Польшу. У тренера Сергея Реброва хороший выбор молодых и опытных игроков, которые готовы обеспечить сборной первый с 2006 года чемпионат мира. Вся страна в момент войны стоит за ними».

«А недавние заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении россии в футбол только добавляют команде мотивацию», – считают журналисты.

Матч против Швеции состоится 26 марта, а финал плей-офф пройдет 31 марта.

Иван Зинченко Источник: The Athletic
