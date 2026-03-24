Мнение: «Сборная Украины никого не боится. За командой Реброва вся страна»
Так считают эксперты The Athletic
Популярный ресурс The Athletic в своем большом материале о плей-офф отбора на ЧМ-2026 считает сборную Украины фаворитом в полуфинале против Швеции и возможном финале с Польшей или Албанией.
«Украина не боится ни Швецию, ни Албанию или Польшу. У тренера Сергея Реброва хороший выбор молодых и опытных игроков, которые готовы обеспечить сборной первый с 2006 года чемпионат мира. Вся страна в момент войны стоит за ними».
«А недавние заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении россии в футбол только добавляют команде мотивацию», – считают журналисты.
Матч против Швеции состоится 26 марта, а финал плей-офф пройдет 31 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
