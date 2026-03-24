24 марта 2026, 15:00 | Обновлено 24 марта 2026, 15:23
Обнародован рейтинг Золотого мяча. Где Мбаппе и Ямаль?

Лидером является Гарри Кейн

Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Портал Goal опубликовал рейтинг из 15 претендентов на «Золотой мяч» 2026.

Действующим обладателем награды является французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Лидер рейтинга – английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Вторая позиция – за вингером «Барселоны» Ламином Ямалем, тройку замыкает бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе.

С топ-15 можете ознакомиться ниже:

  • 1. Гарри Кейн (Бавария)
  • 2. Ламин Ямаль (Барселона)
  • 3. Килиан Мбаппе (Реал)
  • 4. Майкл Олисе (Бавария)
  • 5. Луис Диас (Бавария)
  • 6. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 7. Рафинья (Барселона)
  • 8. Винисиус Жуниор (Реал)
  • 9. Деклан Райс (Арсенал)
  • 10. Витинья (ПСЖ)
  • 11. Лионель Месси (Интер Майами)
  • 12. Федерико Вальверде (Реал)
  • 13. Габриэл (Арсенал)
  • 14. Педри (Барселона)
  • 15. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Даниил Кирияка Источник: Goal.com
