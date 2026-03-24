24 марта 2026, 15:00 | Обновлено 24 марта 2026, 15:23
540
0
Обнародован рейтинг Золотого мяча. Где Мбаппе и Ямаль?
Лидером является Гарри Кейн
Портал Goal опубликовал рейтинг из 15 претендентов на «Золотой мяч» 2026.
Действующим обладателем награды является французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
Лидер рейтинга – английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Вторая позиция – за вингером «Барселоны» Ламином Ямалем, тройку замыкает бомбардир «Реала» Килиан Мбаппе.
С топ-15 можете ознакомиться ниже:
- 1. Гарри Кейн (Бавария)
- 2. Ламин Ямаль (Барселона)
- 3. Килиан Мбаппе (Реал)
- 4. Майкл Олисе (Бавария)
- 5. Луис Диас (Бавария)
- 6. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 7. Рафинья (Барселона)
- 8. Винисиус Жуниор (Реал)
- 9. Деклан Райс (Арсенал)
- 10. Витинья (ПСЖ)
- 11. Лионель Месси (Интер Майами)
- 12. Федерико Вальверде (Реал)
- 13. Габриэл (Арсенал)
- 14. Педри (Барселона)
- 15. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
