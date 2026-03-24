Колос поддержал инициативу Полесья

24 марта 2026, 12:54 | Обновлено 24 марта 2026, 13:02
На сторону «волков» встало уже шесть клубов

«Колос» выступил с поддержкой инициативы «Полесье» касательно судейства в чемпионате Украины.

«Волки» затребовали «системных решений в украинском судейском корпусе» и пожизненного отстранения от футбола арбитра Дениса Шурмана.

«Футбольный клуб «Колос» поддерживает инициативу ФК «Полесье» по обновлению судейской системы в украинском футболе.

Как и все украинское футбольное сообщество, мы убеждены, что эта система нуждается в кардинальных изменениях и комплексной реформе.

Развитие профессионального футбола в Украине, его привлекательность в Европе и мире невозможны без честного судейства и прозрачной системы. Это взаимосвязанные вещи.

Уровень судейства должен расти одновременно с уровнем чемпионата Украины и способствовать развитию футбола, а не тормозить другие процессы.

Клубы УПЛ тратят большие средства на содержание команд, инфраструктуру и развитие. Во время войны эти расходы увеличиваются в несколько раз из-за военной агрессии россии.

Поэтому мы считаем, что именно сейчас клубы заслуживают качественного судейства и прозрачных процессов в этой сфере футбольной составляющей.

Футбольный клуб «Колос» готов к конструктивному диалогу и активному участию в процессе реформирования украинского судейства».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка
Даниил Кирияка Источник: ФК Колос Ковалевка
Saar

Ага. Список обіжених
Забити на один гол більше, ніж Динамо не змогли своїми кривоногами
