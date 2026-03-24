Колос поддержал инициативу Полесья
На сторону «волков» встало уже шесть клубов
«Колос» выступил с поддержкой инициативы «Полесье» касательно судейства в чемпионате Украины.
«Волки» затребовали «системных решений в украинском судейском корпусе» и пожизненного отстранения от футбола арбитра Дениса Шурмана.
«Футбольный клуб «Колос» поддерживает инициативу ФК «Полесье» по обновлению судейской системы в украинском футболе.
Как и все украинское футбольное сообщество, мы убеждены, что эта система нуждается в кардинальных изменениях и комплексной реформе.
Развитие профессионального футбола в Украине, его привлекательность в Европе и мире невозможны без честного судейства и прозрачной системы. Это взаимосвязанные вещи.
Уровень судейства должен расти одновременно с уровнем чемпионата Украины и способствовать развитию футбола, а не тормозить другие процессы.
Клубы УПЛ тратят большие средства на содержание команд, инфраструктуру и развитие. Во время войны эти расходы увеличиваются в несколько раз из-за военной агрессии россии.
Поэтому мы считаем, что именно сейчас клубы заслуживают качественного судейства и прозрачных процессов в этой сфере футбольной составляющей.
Футбольный клуб «Колос» готов к конструктивному диалогу и активному участию в процессе реформирования украинского судейства».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сенегальский полузащитник Усман Саване отказался от «Штурма», «Кадиса» и «Рапида»
Бленуце покинет Киев
Ага. Список обіжених
Забити на один гол більше, ніж Динамо не змогли своїми кривоногами