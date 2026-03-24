Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Руководство донецкого «Шахтера» намерено сохранить бразильского защитника Марлона Сантоса в клубе. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, в клубе Украинской Премьер-лиги было принято решение продлить соглашение с 30-летним футболистом. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне на счету Марлона Сантоса 11 матчей на клубном уровне в всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нашел усиление для обороны.