  4. Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 11:48 | Обновлено 24 марта 2026, 12:08
822
0

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом

24 марта 2026, 11:48 | Обновлено 24 марта 2026, 12:08
822
0
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Сантос

Руководство донецкого «Шахтера» намерено сохранить бразильского защитника Марлона Сантоса в клубе. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, в клубе Украинской Премьер-лиги было принято решение продлить соглашение с 30-летним футболистом. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне на счету Марлона Сантоса 11 матчей на клубном уровне в всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нашел усиление для обороны.

Марлон Сантос продление контракта Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
