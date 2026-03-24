Футболист Барселоны: «Я уже давно жду встречи со сборной Украины»

Талантливый вингер испанской «Барселоны» и сборной Швеции Руни Барджи поделился ожиданиями перед матчем плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Украины, который состоится 26 марта:

– Я просто хочу поехать на чемпионат мира. Если нужно, я буду стоять на воротах. Без проблем. Я очень взволнован. Кажется, что все взволнованы.

– Считаете ли вы матч против Украины самым важным в своей карьере?

– Не знаю. Хотя я сыграл много важных игр. Для меня это, по-видимому, тоже очень важный поединок. Я благодарен за то, что мы получили шанс квалифицироваться на чемпионат мира.

Я уже достаточно давно жду встречи со сборной Украины. У нас есть идеи, но не было времени их в совершенстве потренировать. Нам предстоит сыграть важный матч. Это нормально.

Украина – неплохой соперник. Мы уважаем эту команду, однако верим в себя, – рассказал Барджи.

В нынешнем сезоне Руни провел 22 матча в составе «Барселоны», в которых записал на свой счет два гола и четыре результативных передачи. В активе 20-летнего вингера – три поединка за сборную Швеции.