24 марта 2026, 11:01 | Обновлено 24 марта 2026, 11:49
Украинский тренер поддержал Лунина: «Какой смысл идти в Жирону?»

Вячеслав Богоделов – о решении Сергея Реброва, сборной Украины и перспективах в составе «Реала»

24 марта 2026, 11:01 | Обновлено 24 марта 2026, 11:49
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный тренер Вячеслав Богоделов прокомментировал решение наставника сборной Украины Сергея Реброва, который не вызвал в национальную команду голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

Кроме того, 56-летний специалист поддержал позицию вратаря, который не планирует покидать нынешний клуб и намерен бороться за место в стартовом составе с первым номером Тибо Куртуа.

– Правильно ли поступил Сергей Ребров, не вызвав Лунина на плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года?

– Это лишь подчеркивает, насколько Андрей – морально выносливый человек. Даже невызов в сборную не повлиял на него. Два года назад он уже заменил Куртуа, помог «Реалу» пройти «Манчестер Сити» и выиграть тот турнир.

Я понимаю, какое давление на него оказывается каждый день. Наверное, и пресса, и окружение спрашивают: «Чего ты здесь сидишь?». Слышал много мыслей, мол, надо идти играть, жизнь уходит. Однако куда идти?

Он находится в одном из самых лучших клубов мира. Идти в какую-нибудь «Жирону» или «Овьедо» – для чего? Чтобы снова вернуться туда, где был? Лунин твердо стоит на своем, и его труд показывает, что он прав, – подытожил Богоделов.

По теме:
При чем тут Мбаппе? В Реале произошла чистка кадров
Новости для Месси: в Аргентине определились с тренером. Начали переговоры
Футболист Барселоны: «Я уже давно жду встречи со сборной Украины»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подготовка сборной Украины, Шаран возглавил Александрию, требования Полесья
Футбол | 24 марта 2026, 10:53 0
Подготовка сборной Украины, Шаран возглавил Александрию, требования Полесья
Подготовка сборной Украины, Шаран возглавил Александрию, требования Полесья

Главные новости за 23 марта на Sport.ua

Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Футбол | 23 марта 2026, 11:38 4
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата

Яремчук всё же присоединится к команде

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24.03.2026, 08:23
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Футбол | 23.03.2026, 18:13
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Burevestnik
коли Ребров раніше викликав Луніна,
але не гарантував Луніну першого воротаря в збірній, 
то Лунін відмовився приєднатись в склад збірної.
Нах.. треба такі піжони???  
Ответить
+2
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 17
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 16
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 11
Бокс
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
