Украинский тренер поддержал Лунина: «Какой смысл идти в Жирону?»
Вячеслав Богоделов – о решении Сергея Реброва, сборной Украины и перспективах в составе «Реала»
Известный тренер Вячеслав Богоделов прокомментировал решение наставника сборной Украины Сергея Реброва, который не вызвал в национальную команду голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.
Кроме того, 56-летний специалист поддержал позицию вратаря, который не планирует покидать нынешний клуб и намерен бороться за место в стартовом составе с первым номером Тибо Куртуа.
– Правильно ли поступил Сергей Ребров, не вызвав Лунина на плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года?
– Это лишь подчеркивает, насколько Андрей – морально выносливый человек. Даже невызов в сборную не повлиял на него. Два года назад он уже заменил Куртуа, помог «Реалу» пройти «Манчестер Сити» и выиграть тот турнир.
Я понимаю, какое давление на него оказывается каждый день. Наверное, и пресса, и окружение спрашивают: «Чего ты здесь сидишь?». Слышал много мыслей, мол, надо идти играть, жизнь уходит. Однако куда идти?
Он находится в одном из самых лучших клубов мира. Идти в какую-нибудь «Жирону» или «Овьедо» – для чего? Чтобы снова вернуться туда, где был? Лунин твердо стоит на своем, и его труд показывает, что он прав, – подытожил Богоделов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
але не гарантував Луніну першого воротаря в збірній,
то Лунін відмовився приєднатись в склад збірної.
Нах.. треба такі піжони???