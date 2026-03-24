Украинский тренер поддержал Лунина: «Какой смысл идти в Жирону?»

Известный тренер Вячеслав Богоделов прокомментировал решение наставника сборной Украины Сергея Реброва, который не вызвал в национальную команду голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина.

Кроме того, 56-летний специалист поддержал позицию вратаря, который не планирует покидать нынешний клуб и намерен бороться за место в стартовом составе с первым номером Тибо Куртуа.

– Правильно ли поступил Сергей Ребров, не вызвав Лунина на плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года?

– Это лишь подчеркивает, насколько Андрей – морально выносливый человек. Даже невызов в сборную не повлиял на него. Два года назад он уже заменил Куртуа, помог «Реалу» пройти «Манчестер Сити» и выиграть тот турнир.

Я понимаю, какое давление на него оказывается каждый день. Наверное, и пресса, и окружение спрашивают: «Чего ты здесь сидишь?». Слышал много мыслей, мол, надо идти играть, жизнь уходит. Однако куда идти?

Он находится в одном из самых лучших клубов мира. Идти в какую-нибудь «Жирону» или «Овьедо» – для чего? Чтобы снова вернуться туда, где был? Лунин твердо стоит на своем, и его труд показывает, что он прав, – подытожил Богоделов.