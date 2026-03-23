Шахтер нашел усиление для обороны

Бразильский защитник «Гремио» Педро Габриэл попал на радары «Шахтера» и «Фламенго».

По информации бразильских СМИ, 18-летний футболист заинтересовал сразу два клуба, но в конечном итоге продлил контракт с Гремио. Педро Габриэл сыграл четыре матча за сборную Бразилии U-17.

Внутри клуба уверенны в том, что уже в ближайшем матче после международной паузы фулбек должен выйти в стартовом составе – соперником «Гремио» станет «Палмейрас».

