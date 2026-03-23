Шахтер нашел усиление для обороны
Педро Габриэль попал на радары донецкого клуба
Бразильский защитник «Гремио» Педро Габриэл попал на радары «Шахтера» и «Фламенго».
По информации бразильских СМИ, 18-летний футболист заинтересовал сразу два клуба, но в конечном итоге продлил контракт с Гремио. Педро Габриэл сыграл четыре матча за сборную Бразилии U-17.
Внутри клуба уверенны в том, что уже в ближайшем матче после международной паузы фулбек должен выйти в стартовом составе – соперником «Гремио» станет «Палмейрас».
Ранее сообщалось о том, что «АЗ» попросил УЕФА перенести матч ЛК с «Шахтером».
