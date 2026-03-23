Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Лига чемпионов
23 марта 2026, 19:23 | Обновлено 23 марта 2026, 19:29
«Абсолютно недопустимо». Дрогба призвал наказать английский гранд

Экс-игрок «Челси» высказался о инциденте с Ноа Лангом

23 марта 2026, 19:23 | Обновлено 23 марта 2026, 19:29
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал инцидент с вингером «Галатасарая» Ноа Лангом: игроку оторвало часть пальца в матче с «Ливерпулем», который завершился победой «красных» со счетом 4:0:

«Ливерпуль следует наказать за нарушения безопасности на «Энфилде». Такой инцидент, когда во время матча человек лишился пальца, как это случилось с Ноа Лангом, абсолютно недопустим».

Ранее сообщалось о том, что Мохаме Салах получил травму в игре с «Галатасараем».

По теме:
У Арсенала самая длинная трофейная засуха из команд «Большой шестерки» АПЛ
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
Ливерпуль Галатасарай травма Лига чемпионов Ноа Ланг Дидье Дрогба
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер нашел усиление для обороны
Футбол | 23 марта 2026, 20:21 1
Шахтер нашел усиление для обороны
Шахтер нашел усиление для обороны

Педро Габриэль попал на радары донецкого клуба

Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23 марта 2026, 11:10 6
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации

Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на заявление Полесья, Буткевича и Усика
Футбол | 23.03.2026, 13:27
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на заявление Полесья, Буткевича и Усика
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на заявление Полесья, Буткевича и Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 23.03.2026, 08:02
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 24
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем