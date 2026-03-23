«Абсолютно недопустимо». Дрогба призвал наказать английский гранд

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал инцидент с вингером «Галатасарая» Ноа Лангом: игроку оторвало часть пальца в матче с «Ливерпулем», который завершился победой «красных» со счетом 4:0:

«Ливерпуль следует наказать за нарушения безопасности на «Энфилде». Такой инцидент, когда во время матча человек лишился пальца, как это случилось с Ноа Лангом, абсолютно недопустим».

Ранее сообщалось о том, что Мохаме Салах получил травму в игре с «Галатасараем».