Лига чемпионов23 марта 2026, 19:23 | Обновлено 23 марта 2026, 19:29
«Абсолютно недопустимо». Дрогба призвал наказать английский гранд
Экс-игрок «Челси» высказался о инциденте с Ноа Лангом
Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал инцидент с вингером «Галатасарая» Ноа Лангом: игроку оторвало часть пальца в матче с «Ливерпулем», который завершился победой «красных» со счетом 4:0:
«Ливерпуль следует наказать за нарушения безопасности на «Энфилде». Такой инцидент, когда во время матча человек лишился пальца, как это случилось с Ноа Лангом, абсолютно недопустим».
Ранее сообщалось о том, что Мохаме Салах получил травму в игре с «Галатасараем».
