В четверг, 26 марта 2026 года, в 21:45 по киевскому времени в Испании состоится матч плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между национальными сборными Украины и Швеции.

За 3 дня до матча, 23 марта, к тренировочному лагерю «сине-желтых» присоединился нападающий французского «Лиона» Роман Яремчук.

В воскресенье, 22 марта, форвард пропустил матч чемпионата Франции против «Монако» из-за проблем с ахилловым сухожилием, но, похоже, повреждение оказалось несерьезным.

ВИДЕО. Яремчук прибыл в лагерь сборной Украины