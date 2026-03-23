ВИДЕО. Яремчук прибыл в лагерь сборной Украины
Похоже, что травма форварда оказалась несерьезной
В четверг, 26 марта 2026 года, в 21:45 по киевскому времени в Испании состоится матч плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между национальными сборными Украины и Швеции.
За 3 дня до матча, 23 марта, к тренировочному лагерю «сине-желтых» присоединился нападающий французского «Лиона» Роман Яремчук.
В воскресенье, 22 марта, форвард пропустил матч чемпионата Франции против «Монако» из-за проблем с ахилловым сухожилием, но, похоже, повреждение оказалось несерьезным.
