Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Трансляцию проведет сервис MEGOGO
УАФ сообщила о том, что матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Просмотр поединка будет доступен на OTT-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт» и во всех «MEGOPACK». Также матч будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях.
Матч пройдет 26 марта в испанской Валенсии, начало в 21:45.
В случае победы команда Сергея Реброва выйдет в финал отбора, где сыграет против победителя полуфинала Польша – Албания.
В случае поражения Украина 31 марта проведет контрольный матч против Польши или Албании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» разъярены работой арбитров в Ла Лиге
Игрок провел время с Джордин Джонс