Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Трансляцию проведет сервис MEGOGO

УАФ сообщила о том, что матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Просмотр поединка будет доступен на OTT-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт» и во всех «MEGOPACK». Также матч будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч пройдет 26 марта в испанской Валенсии, начало в 21:45.

В случае победы команда Сергея Реброва выйдет в финал отбора, где сыграет против победителя полуфинала Польша – Албания.

В случае поражения Украина 31 марта проведет контрольный матч против Польши или Албании.

По теме:
«Мало что знаю о них». Вингер сборной Швеции удивил заявлением о Украине
ВИДЕО. Яремчук прибыл в лагерь сборной Украины
Игрок Динамо: «Разрываю по ассистам? Я нахожусь в хорошей форме»
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Футбол | 23 марта 2026, 14:16 6
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне

«Сливочные» разъярены работой арбитров в Ла Лиге

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23 марта 2026, 11:21 12
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели

Игрок провел время с Джордин Джонс

В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 23.03.2026, 08:02
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 23:58
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Испанский журналист: «Лунин этого заслужил, для него это отличные новости»
Футбол | 23.03.2026, 17:41
Испанский журналист: «Лунин этого заслужил, для него это отличные новости»
Испанский журналист: «Лунин этого заслужил, для него это отличные новости»
Популярные новости
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 30
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 7
Футбол
