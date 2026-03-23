Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

УАФ сообщила о том, что матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Просмотр поединка будет доступен на OTT-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт» и во всех «MEGOPACK». Также матч будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч пройдет 26 марта в испанской Валенсии, начало в 21:45.

В случае победы команда Сергея Реброва выйдет в финал отбора, где сыграет против победителя полуфинала Польша – Албания.

В случае поражения Украина 31 марта проведет контрольный матч против Польши или Албании.