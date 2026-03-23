АЛЬКАРАС: «Несмотря на поражение, я двигаюсь в правильном направлении»

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл матч 1/16 финала американцу Себастьяну Корде (ATP 36) на турнире ATP 1000 в Майами.

Карлос прокомментировал поражение на послематчевой пресс-конференции.

– Как вы оцените свою игру сегодня и что вас больше всего удивило в игре Себастьяна?

– Думаю, это был весьма тяжелый матч. Себастьян сегодня играл великолепно. Он показал очень высокий уровень игры. Было много напряженных моментов, в которых я не сумел воспользоваться своими шансами, и, думаю, именно в этих моментах он был лучше. Я бы сказал, что это и стало ключевым в его победе. Поэтому поздравляю его, и считаю, что он заслужил эту победу.

– Вы будете анализировать этот матч вместе с командой?

– Думаю, в целом я провел хороший матч. Были моменты, когда он играл просто отлично, а я не очень хорошо отрабатывал в ключевых розыграх. При счете 30-40, 40-40 или «больше» я не смог воспользоваться этими шансами. Но нужно смотреть и на соперника – в решающие моменты Себастьян играл на очень высоком уровне.

Мы немного поговорили с командой, разобрали матч – что у меня получалось хорошо, что я делал из того, что отрабатывал на тренировках. И, честно говоря, многое из этого мне удалось реализовать. Во многом я действительно сыграл хорошо – особенно в тех элементах, где на предыдущих турнирах чувствовал себя некомфортно. Здесь ощущения были все лучше и лучше. Несмотря на поражение, процесс идет, я на правильном пути.

– Когда вы поднимались в рейтинге и играли против первой ракетки мира, это было для вас вызово или возможность? И сейчас, когда вы сами первая ракетка, чувствуете, что соперники против вас играют без давления?

– Думаю, это и так очевидно. Когда ты выигрываешь турниры и у тебя хорошая статистика побед и поражений, для соперников становится проще в плане давления. У меня есть ощущение, что в матчах со мной им больше нечего терять, можно только выиграть. Поэтому они играют без давления – иногда почти весь матч. Я это чувствую после каждой встречи.

Сам я не думаю о давлении и вообще его не ощущаю – просто стараюсь показывать свой лучший теннис. А вот соперники против меня играют свободнее, чем обычно.

– Во втором сете, на подаче соперника, вы выиграли много розыгрышей подряд и вернулись в игру. Что позволило вам это сделать?И в чем была разница между моментами во втором и в третьем сетах, когда он снова подавал на матч?

– Мне кажется, что до счета 5:4 во втором сете Себастьян показывал очень высокий уровень, но после этого и до конца сета можно было увидеть разницу в его игре и на была довольно заметной. Я всегда говорю, что завершать поединок очень сложно, потому что в этот момент в голову приходит много мыслей, ты уже не так расслаблен, как в течение игры, и с этим непросто справиться. Я почувствовал эту разницу, и он допустил три ошибки подряд, которых не делал на протяжении всего матча.

Я старался оставаться в игре, держать мяч в розыгрыше как можно дольше, и это сработало. Но при счете 5-4 в третьем сете, думаю, он уже четко понимал, что должен делать. Он подал много первых подач, а когда у него идет первая подача, играть становится очень сложно. И на этот раз он лучше меня справился с этим моментом.

– Были моменты, когда вы испытывали некое раздражение. Сложно принять моменты, когда соперник играет значительно лучше своего обычного уровня?

– Если честно, это не очень приятно. Немного раздражает (улыбается). Но нужно это принимать, продолжать играть и делать все возможное. У меня есть много инструментов, разных вариантов, как создавать сопернику дискомфорт. Сегодня, честно говоря, не получалось ничего придумать.

– Какие у вас дальнейшие планы? Будете в Майами или вернетесь в Европу?

– Честно говоря, пока не знаю. Скорее всего, я вернусь домой, я очень этого хочу. Хочу провести немного времени с семьей, друзьями и просто несколько дней отдохнуть. Не знаю, сколько именно времени мне позволит команда на отдых (улыбается). Но потом сразу вернусь к работе, на корт. Грунтовый сезон уже совсем близко и нужно быть в хорошей форме перед ним.

Пресс-конференция Карлоса Алькараса