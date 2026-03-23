Известно, когда Шаран дебютирует на посту главного тренера Александрии

Как стало известно Sport.ua, во время перерыва в чемпионате, вызванного матчами сборных, «Александрия» 28 марта сыграет товарищеский матч в Кривом Роге с местным «Кривбассом». Действиями «горожан» в этом матче уже будет руководить Владимир Шаран, которого сегодня представят в качестве главного тренера.

В ФК «Александрия» надеются, что возвращение этого опытного специалиста к рулю основной команды поможет спастись от вылета из элитного дивизиона.

На данный момент «Александрия» набрала 11 очков и занимает 15-е место в чемпионате, а в следующем туре 3 апреля встретится с «Полтавой».