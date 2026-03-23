  4. Фабрицио Романо назвал новый клуб Антуана Гризманна
Испания
23 марта 2026, 12:13
Фабрицио Романо назвал новый клуб Антуана Гризманна

Француз сменит Атлетико на Орландо Сити

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в скором времени перейдет в американский «Орландо Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний футболист станет игроком клуба MLS летом 2026 года. «Матрасники» согласились отпустить его бесплатно.

В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 10 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» уступил «Реалу» (2:3) в мадридском дерби.

Шахтер и Байер нацелились на трансфер талантливого бразильского защитника
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Атлетико стал командой, против которой Лунин чаще всего играл в Ла Лиге
трансферы Major League Soccer (MLS) Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Орландо Сити трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Футбол | 23 марта 2026, 10:43 4
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал

Футболисту предлагают бессрочный контракт

ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22 марта 2026, 14:22 57
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт

Александр стал первым вице-президентом «Полесья»

Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Футбол | 23.03.2026, 11:21
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23.03.2026, 09:56
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Футбол | 23.03.2026, 11:38
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 13
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 11
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
