Фабрицио Романо назвал новый клуб Антуана Гризманна

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в скором времени перейдет в американский «Орландо Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний футболист станет игроком клуба MLS летом 2026 года. «Матрасники» согласились отпустить его бесплатно.

В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 10 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» уступил «Реалу» (2:3) в мадридском дерби.