Фабрицио Романо назвал новый клуб Антуана Гризманна
Француз сменит Атлетико на Орландо Сити
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в скором времени перейдет в американский «Орландо Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 35-летний футболист станет игроком клуба MLS летом 2026 года. «Матрасники» согласились отпустить его бесплатно.
В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 10 миллионов евро.
Ранее «Атлетико» уступил «Реалу» (2:3) в мадридском дерби.
🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026
Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.
After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисту предлагают бессрочный контракт
Александр стал первым вице-президентом «Полесья»