  4. Фонсека назвал Алькараса более разносторонним, чем Синнер. Реакция Янника
22 марта 2026, 19:40 | Обновлено 22 марта 2026, 19:42
138
0

Фонсека назвал Алькараса более разносторонним, чем Синнер. Реакция Янника

Бразильский теннисист рассказал журналистам отличия в игре между теннисистами

22 марта 2026, 19:40 | Обновлено 22 марта 2026, 19:42
138
0
Фонсека назвал Алькараса более разносторонним, чем Синнер. Реакция Янника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 39) поделился мыслями с журналистами о разнице в игре между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и вторым номером рейтинга ATP Янником Синнером на послематчевой пресс-конференции турнира ATP 1000 в Майами.

«На мой взгляд, у Алькараса больше арсенал, чем у Синнера. Синнер больше похож на робота, который просто бъет мяч с неимоверной силой и делает все идеально. Карлос же может все. Он может играть с сильным вращением, может сильно бить мяч или идти к сетке. У него есть все.

Игру сложнее понять. Он сильно ломал мой ритм. С самого начала я подавал плохо. Он хорошо принимал мои вторые подачи. Он быстрее привык к игре на корте. Поначалу было немного больше давления. Но он сделал ранний брейк в начале первого и второго сетов, а затем играл свою игру – хорошие удары, выход к сетке, подходы. Думаю, что игра против Янника помогла мне выходить на корт без страха, стараясь показывать свою игру. Мне не удалось использовать все свои шансы. И, конечно, он играл хорошо. Он номер один в мире. Мне нужно проанализировать свои ошибки и стараться улучшаться», – рассказал Фонсека.

Синнер отреагировал на слова бразильца, который сравнил его с Карлосом.

«Он прав. Он сказал то, что и так понятно. Я такой игрок, но это идеальная оценка, особенно от теннисиста, который играл со мной на прошлой неделе, а день назад с Карлосом. Это было отличное объяснение.

Он невероятно талантливый и я желаю ему всего наилучшего. Он играет на очень высоком уровне. Думаю, он сделает огромные шаги вперед. У него отличная команда и, похоже, очень хорошая семья, что тоже важно. Я большой его фанат».

Фонсека проиграл Синнеру поединок 1/8 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс и не справился с Алькарасом в матче 1/32 финала на Мастерсе в Майами.

Послематчевая пресс-конференция

Реакция Янника Синнера

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Жоау Фонсека ATP Майами
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
