Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Попов повторил украинский рекорд по количеству сыгранных матчей в Серии В
22 марта 2026, 18:23
Попов повторил украинский рекорд по количеству сыгранных матчей в Серии В

Вспомним всех украинцев, которые в разное время выступали во втором по силе итальянском дивизионе

Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний атакующий игрок Эмполи Богдан Попов сыграл свой 18-й матч в Серии В.

Произошло это в матче 32-го тура, в котором Эмполи на своем поле принимает Пескара.

Украинец вышел на поле с первых минут игры.

18 матчей Попова стали повторением рекорда среди украинских футболистов в Серии В.

Ранее такое количество поединков во втором дивизионе чемпионата Италии сыграл Василий Прийма в составе Фрозиноне.

Матчи украинцев в Серии В

  • 18 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 18 – Богдан Попов (Эмполи)
  • 11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)
Сергей Турчак
