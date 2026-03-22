Италия22 марта 2026, 18:23 |
Попов повторил украинский рекорд по количеству сыгранных матчей в Серии В
Вспомним всех украинцев, которые в разное время выступали во втором по силе итальянском дивизионе
18-летний атакующий игрок Эмполи Богдан Попов сыграл свой 18-й матч в Серии В.
Произошло это в матче 32-го тура, в котором Эмполи на своем поле принимает Пескара.
Украинец вышел на поле с первых минут игры.
18 матчей Попова стали повторением рекорда среди украинских футболистов в Серии В.
Ранее такое количество поединков во втором дивизионе чемпионата Италии сыграл Василий Прийма в составе Фрозиноне.
Матчи украинцев в Серии В
- 18 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 18 – Богдан Попов (Эмполи)
- 11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)
