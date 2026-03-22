Попов повторил украинский рекорд по количеству сыгранных матчей в Серии В

18-летний атакующий игрок Эмполи Богдан Попов сыграл свой 18-й матч в Серии В.

Произошло это в матче 32-го тура, в котором Эмполи на своем поле принимает Пескара.

Украинец вышел на поле с первых минут игры.

18 матчей Попова стали повторением рекорда среди украинских футболистов в Серии В.

Ранее такое количество поединков во втором дивизионе чемпионата Италии сыграл Василий Прийма в составе Фрозиноне.

