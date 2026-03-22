  Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
22 марта 2026, 15:40
Поединок 1/16 финала начнется 22 марта ориентировочно в 19:30 по Киеву

22 марта в третьем круге престижного турнира в Майами, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 8) и Хейли Баптист (WTA 45).

Поединок 1/16 финала начнется не ранее 19:30 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины точно может быть собой довольна на старте этого сезона. Свитолина показывает солидные результаты и высокий уровень тенниса. Элина успела уже взять титул в Окленде, был финал в Дубае, а также полуфиналы Индиан-Уэллс и Открытого чемпионата Австралии.

Судя по форме, спортсменка и дальше может бороться за титулы. В Майами украинка начала с победы над юной американкой Эмерсон Джонс – 6:2, 6:4. Теннисистка выходит на победителя пары Алена Остапенко – Жасмин Паолини, в случае успеха.

Хейли Баптист

Американская спортсменка в текущем сезоне играет с переменным успехом, на ее счету 9 побед в 16 матчах. С начала года Баптист смогла подняться на 16 позиций в мировом рейтинге.

В Майами теннисистка начала с победы над немецким ветераном Татьяной Марией – 7:5, 6:2. Далее была тяжелая победа над «нейтралкой» Людмилой Самсоновой – 6:3, 7:5.

Если вспоминать предыдущие турниры, лучше всего Баптист сыграла в Абу-Даби, там она дошла до полуфинала.

Личные встречи

Как показывает статистика, соперницы пересекались всего раз, матч состоялся в прошлом году, тогда на турнире в Риме, украинка одержала тяжелую победу в трех партиях – 6:4, 3:6, 6:4.

Прогноз

Свитолина в этом матче фаворит, что выглядит вполне логично, но американка крепкий середняк, она умеет навязать борьбу. Жду напряженного матча, в котором украинке однозначно не будет просто. Рискну сделать здесь ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,73.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
22.03.2026 -
19:30
Хейли Баптист
Тотал геймов больше 19.5 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
