Отличный шанс для Лунина. Стала известна заявка Реала на мадридское дерби

Мадридский «Реал» объявил заявку на принципиальный матч 29-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико», который состоится 22 марта 2026 года в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин попал в список заявленных игроков. Его конкурент Тибо Куртуа пропускает поединок из-за травмы.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 4 матча на клубном уровне, пропустив 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

