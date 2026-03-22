Отличный шанс для Лунина. Стала известна заявка Реала на мадридское дерби
Матч с Атлетико состоится 22 марта в 22:00 по Киеву
Мадридский «Реал» объявил заявку на принципиальный матч 29-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико», который состоится 22 марта 2026 года в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин попал в список заявленных игроков. Его конкурент Тибо Куртуа пропускает поединок из-за травмы.
Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 4 матча на клубном уровне, пропустив 8 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2026
