  4. Конец истории. Нападающий Динамо покинет клуб
06 апреля 2026, 21:02
Конец истории. Нападающий Динамо покинет клуб

Владислав Бленуце уйдет из команды из-за недостатка игровой практики

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Нападающий Владислав Бленуце покинет «Динамо» (Киев) после непродолжительного пребывания в команде, сообщает Transferfeed.

24-летний форвард провел всего шесть матчей за киевлян в УПЛ и, по информации источника, не входит в планы на вторую часть сезона. Еще зимой игрок стремился сменить клуб и даже обращался в ФИФА с просьбой разрешить выступления за третью команду в сезоне, однако получил отказ из-за предыдущего участия в Кубке Румынии за «Крайову».

Контракт Бленуце с «Динамо» действует до лета 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 1,5 млн евро. Среди возможных вариантов продолжения карьеры называют «Динамо» Бухарест.

Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Комментарии 1
Кто брал, зачем брали, х его знает. Крайних вечно нет, результата нет,бабки небольшие, но, как обычно, в урну
