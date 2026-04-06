Конец истории. Нападающий Динамо покинет клуб

Нападающий Владислав Бленуце покинет «Динамо» (Киев) после непродолжительного пребывания в команде, сообщает Transferfeed.

24-летний форвард провел всего шесть матчей за киевлян в УПЛ и, по информации источника, не входит в планы на вторую часть сезона. Еще зимой игрок стремился сменить клуб и даже обращался в ФИФА с просьбой разрешить выступления за третью команду в сезоне, однако получил отказ из-за предыдущего участия в Кубке Румынии за «Крайову».

Контракт Бленуце с «Динамо» действует до лета 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 1,5 млн евро. Среди возможных вариантов продолжения карьеры называют «Динамо» Бухарест.