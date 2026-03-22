ФОТО. Экс-игрока Челси задержали с наркотиками в Испании

Экс-защитник «Вест Бромвича» и «Челси» Нил Клемент был задержан в Испании по делу о покупке наркотиков.

47-летнего бывшего игрока АПЛ задержали в торговом центре Riviera del Sol между Марбельей и Фуэнхиролой. По данным СМИ, при нем нашли пакет каннабиса, а при обыске помещения – еще наркотики и наличные.

Клемент выступал за «Вест Бромвич» с 2000 по 2010 год, проведя 295 матчей и забив 24 гола. Ранее он также играл за «Челси».

После задержания он предстал перед судом и был освобожден под залог на время расследования. Полиция изъяла более килограмма каннабиса, гашиш и деньги, а сам клуб, где проходили сделки, работал без лицензии.

Операция стала частью проверки после жалоб жителей на подозрительную активность.