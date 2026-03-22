ФОТО. Богатая жизнь Джанни Инфантино: сколько он получит за ЧМ-2026?

Джанни Инфантино может получить около £8 млн бонусов за цикл чемпионата мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в 2025 году заработал £4,6 млн, включая бонус в 2,2 млн швейцарских франков – на 33% больше, чем годом ранее. Рост связывают с проведением нового Клубного чемпионата мира в США.

Ожидается, что в 2026 году выплаты снова вырастут на фоне чемпионата мира. В ФИФА отмечают, что решения принимает комитет по вознаграждениям, а финансирование ассоциаций с 2016 года увеличилось в восемь раз.

Размер бонусов уже приближается к выплатам экс-президента Зепп Блаттер, который получал около £11 млн за цикл, что позже привело к его дисквалификации.

Также ФИФА оплачивает обучение дочери Инфантино в Майами; возможны и другие выплаты, включая расходы на жилье.