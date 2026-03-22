Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Богатая жизнь Джанни Инфантино: сколько он получит за ЧМ-2026?
Другие новости
22 марта 2026, 01:20 |
149
0

ФОТО. Богатая жизнь Джанни Инфантино: сколько он получит за ЧМ-2026?

Джанни Инфантино снова увеличил свои доходы в ФИФА

22 марта 2026, 01:20 |
149
0
ФОТО. Богатая жизнь Джанни Инфантино: сколько он получит за ЧМ-2026?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Джанни Инфантино может получить около £8 млн бонусов за цикл чемпионата мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в 2025 году заработал £4,6 млн, включая бонус в 2,2 млн швейцарских франков – на 33% больше, чем годом ранее. Рост связывают с проведением нового Клубного чемпионата мира в США.

Ожидается, что в 2026 году выплаты снова вырастут на фоне чемпионата мира. В ФИФА отмечают, что решения принимает комитет по вознаграждениям, а финансирование ассоциаций с 2016 года увеличилось в восемь раз.

Размер бонусов уже приближается к выплатам экс-президента Зепп Блаттер, который получал около £11 млн за цикл, что позже привело к его дисквалификации.

Также ФИФА оплачивает обучение дочери Инфантино в Майами; возможны и другие выплаты, включая расходы на жилье.

По теме:
ФОТО. Неймар снова намекает на возвращение в Барселону
ФОТО. Игрок МЮ ударил Фергюсона в пах – его реакция удивила всех
ФОТО. Экс-звезда АПЛ остался за решеткой: громкий скандал с нападением
фото Джанни Инфантино lifestyle ФИФА чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: The Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Теннис | 21 марта 2026, 02:59 5
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами

Элина во втором раунде тысячника во Флориде переиграла Эмерсон Джонс в двух сетах

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 07:36 4
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»

Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 11:10
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
ФОТО. Топовый футболист Ирана отстранен от сборной за «нелояльность»
Футбол | 21.03.2026, 23:50
ФОТО. Топовый футболист Ирана отстранен от сборной за «нелояльность»
ФОТО. Топовый футболист Ирана отстранен от сборной за «нелояльность»
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Теннис | 21.03.2026, 22:34
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем