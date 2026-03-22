ФОТО. Экс-звезда АПЛ остался за решеткой: громкий скандал с нападением

Экс-футболист «Манчестер Сити» Джоуи Бартон остался под стражей после отказа в залоге по делу о нападении с причинением тяжкого вреда здоровью.

43-летний Бартон, ранее выступавший за «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «КПР», находится под арестом с 10 марта. Суд Ливерпуля отклонил его ходатайство о залоге, следующее заседание назначено на 7 апреля.

Он и еще один обвиняемый, Гэри О’Грэйди, подозреваются в нападении на мужчину возле гольф-клуба Huyton and Prescot 8 марта. О’Грэйди был отпущен под условный залог.

Бартон провел один матч за сборную Англии, играл за «Рейнджерс», «Бернли» и «Марсель», а после завершения карьеры работал тренером и сейчас ведет подкаст.