  4. ФОТО. То, что делает Ламин Ямаль для своего первого клуба – впечатляет
22 марта 2026, 00:11 | Обновлено 22 марта 2026, 00:13
ФОТО. То, что делает Ламин Ямаль для своего первого клуба – впечатляет

Ламин Ямаль не забывает свои корни и поддерживает родной клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль не забывает свои корни: его связь с «CF Торрета» лишь подчеркивает его личность.

Ламин Ямаль начал путь в футболе именно в «CF Торрета» – небольшом клубе района Ла-Торрета. Он родился в Эсплугес-де-Льобрегат, затем жил в Гранольерсе и Матаро, где сформировался как личность.

Его заметил скаут «Барселоны» Исидре Гиль в 2013 году, спустя три года после первых занятий футболом. «Его первая лицензия была у нас», – вспоминают в клубе. Тогда Ямаль часто ездил играть из Гранольерса, где жил и учился.

Уже в 4–5 лет было понятно, что это особый талант. Сегодня он – один из лучших игроков мира, с трофеями и признанием, но с детства отличался скромностью и открытостью. Есть даже история, как на просмотр в «Барселону» он приехал без бутс.

Связь с клубом сохраняется: семья Ямаля помогает «CF Торрета» – от экипировки до поддержки игроков и организации мероприятий, включая розыгрыши билетов на матчи «Барселоны».

Единственный спорный момент – мурал о его детстве, который вызвал недовольство жителей и был в итоге убран после голосования.

Последний раз Ямаль приезжал в клуб в мае 2024 года – это был настоящий праздник для детей. Сегодня повторить такое сложно из-за его популярности, но в Ла-Торрета мечтают о его возвращении.

Максим Лапченко Источник: Sport.es
